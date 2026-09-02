"Lećevica kad bude – bit će, a vi se dotad snađite": Na Karepovcu 'pale teške riječi', SDP-ovci žestoko udarili po Bobanu, Šuti i Sanaderu

- Danas smo svjedoci konačnog raspada sustava zbrinjavanja otpada u našoj županiji. Sve ono što smo godinama upozoravali da će se dogoditi, nažalost se dogodilo. Ali najodgovorniji, a tu mislim na sve županijske vlasti u tih 20 godina, od Ante Sanadera do danas Blaženka Bobana, od nas su se sakrili i prave se da to nije njihov problem- poručio je Ante Bilić, predsjednik SDP-a Splitsko-dalmatinske županije i gradonačelnik Trogira na konferenciji za medije za medije održanoj na Karepovcu.

Na konferenciji, koju su organizirali SDP Splitsko-dalmatinske županije i SDP Split, govorilo se o aktualnoj situaciji s gospodarenjem otpadom u županiji, višegodišnjem kašnjenju realizacije Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Lećevica te posljedicama koje zbog toga snose gradovi, općine i građani.

Uz Bilića, na konferenciji su sudjelovali i saborska zastupnica i gradonačelnica Supetra Ivana Marković, predsjednik SDP-a Split i gradski vijećnik Danijel Kukoč te predsjednik SDP-a Makarska i gradonačelnik Makarske Zoran Paunović.

Bilić je pritom prozvao županijsku vlast zbog, kako je rekao, višegodišnjeg izostanka konkretnog rješenja problema gospodarenja otpadom. Istaknuo je kako se projekt Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Lećevica godinama najavljuje, dok se otpad i dalje odlaže na Karepovcu.

- Razlog zašto smo sazvali konferenciju je svima jasan. Ja sam, nakon 21 godine od osnivanja Regionalnog centra čistog okoliša, tvrtke koja je trebala sagraditi Centar za gospodarenje otpadom u Lećevici, ovdje danas da kažem da mi još nemamo ni ugovor - istaknuo je.

Ante Bilić istaknuo je kako se, umjesto preuzimanja odgovornosti i izlaska pred građane s konkretnim rješenjima, građanima poručuje:

"Lećevica kad bude – bit će, a vi se dotad snađite". Smatra da je riječ o pristupu kojim se izbjegava odgovornost te da aktualna vlast jednostavno ne zna riješiti problem gospodarenja otpadom. Kao posebno žalosno istaknuo je to što je Splitsko-dalmatinska županija, nekada najrazvijenija županija u Dalmaciji, ponovno pala na ispitu. Podsjetio je da su je po BDP-u u međuvremenu prestigle Zadarska i Šibensko-kninska županija.

Bilić je upozorio i na činjenicu da je u Šibensko-kninskoj županiji Centar za gospodarenje otpadom već odavno otvoren te da se ondje pripremaju i nove tehnologije, uključujući energanu, što smatra konačnim smjerom rješavanja problema. Dodao je kako je i Zadarska županija otvorila svoj Centar za gospodarenje otpadom.

- Vidimo da je u Šibensko-kninskoj županiji odavno već otvoren Centar za gospodarenje otpadom, da čak idu na nove tehnologije, pripremaju energanu, što sigurno mora biti konačno rješenje. I Zadarska županija otvorila je svoj Centar za gospodarenje otpadom.

Nažalost, naš još nije niti ugovoren. Ponude su otvorene, najjeftinija je 105 milijuna eura, a procijenjena vrijednost je nekih 70-ak milijuna eura. Znači, sada već tu fali 30-ak milijuna eura. Pitanje je kada će se to uopće ugovoriti, a da ne kažemo kada će biti gotovo, zbog nerada i propusta.

Dosad nas je to što nema Lećevice, samo kroz troškove produženja vijeka postojećih deponija od Karepovca, Supetra, Imotskog, Trogira... koštalo preko 50 milijuna eura. Sve ove pripremne radnje na Lećevici koštale su isto toliko. Tako da će taj ukupni Centar na Lećevici koštati, kad pribrojimo sve ove zavisne troškove, preko 200 milijuna eura. Ako znamo da je Bikarac napravljen za 30-ak milijuna, samo tim propuštanjem vremena vidimo kolika je šteta napravljena, koju ćemo svi građani skupa plaćati - poručio je.

Spomenuo je i poskupljenje smeća u Splitu za, kako kaže, 200 posto.

Naglasio je kako je njihov cilj biti konstruktivan i kako ne žele pristupati problemu populistički. Pritom je kritizirao one koji su ranije javno bili protiv Lećevice, a danas, kako je rekao, među prvima pitaju kada će projekt biti realiziran.

- Pozivamo Županiju da ponudi rješenja. Nećemo sazivati nikakve tematske sjednice na kojima bi dolazilo do političkog prepucavanja, na kojima znamo da bi vlast odbila sve prijedloge oporbe, ali na vlasti je da ponudi rješenja. Ako nisu sposobni, neka prepuste drugima da rade njihov posao. Ali želimo biti konstruktivni, želimo sudjelovati u raspravi. Ne želimo skupljati jeftine političke poene - govori Bilić.

U svom govoru istaknuo je kako je problem gospodarenja otpadom pitanje svih građana Splitsko-dalmatinske županije te da upravo njega treba zajednički rješavati. Poručio je kako su na vlasti već pokazali da znaju poduzeti konkretne poteze.

Bilić je pritom podsjetio kako ni u Supetru nije bilo lako povlačiti nepopularne poteze i preuzimati odgovornost, istaknuvši da se sada kreće u sanaciju. Dodao je kako je u Trogiru, nakon godina pripreme, još ranije uređen deponij koji je imao dozvolu za gospodarenje otpadom. U njegovo uređenje, kako je naveo, uloženo je pet milijuna eura, čime mu je produžen vijek trajanja do tada obećane Lećevice.

Međutim, zbog izostanka realizacije Lećevice, sada će, kako je rekao, biti potrebno ulagati dodatna sredstva. Očekuje se građevinska dozvola za daljnje proširenje trogirskog odlagališta. Bilić je naglasio kako su time pokazali da znaju donositi odluke koje osiguravaju funkcioniranje sustava, čak i kada takve odluke nisu uvijek politički popularne.

Na kraju je još jednom pozvao županijsku vlast da izađe pred građane, preuzme odgovornost i ponudi konkretna rješenja, umjesto da se skriva i ponaša kao da problem gospodarenja otpadom nije njezina odgovornost.

- Ovo je problem koji su oni stvorili. On nije kratkoročan. Sad se treba naći neko kratkoročno rješenje. Zbrinjavanja otpada bez Lećevice neće biti pet godina. Pet godina nije kratkoročno i zato još jednom pozivamo županijsku vlast da predloži kratkoročno, odnosno srednjoročno rješenje za cijelu županiju. Da ne bude u jednom dijelu županije jedna majka, jedna maćeha. Kako sad u jednom dijelu Kaštela imaju rješenje, a Makarsko primorje nema rješenja.

Znamo koji je uzročnik problema, taj ga mora i riješiti. Očito više nije samo pitanje HDZ-ove linije, nego se vidi tko je bolji i veći HDZ-ovac pa za te gradove ima rješenja, a za neke druge nema. Mislim da Županija treba naći jedinstveno rješenje do izgradnje Lećevice za sve gradove i općine, po planu zatvaranja odlagališta. Karepovac je trebao biti taj koji će do Lećevice primati sva odlagališta. Nažalost, ni to se nije ostvarilo - zaključio je.

U nastavku se Daniel Kukoč, predsjednik splitskog SDP-a i gradski vijećnik, osvrnuo prvenstveno na splitski dio problema, odnosno na Karepovac, povezujući ga pritom sa situacijom na županijskoj razini.

Kuko je kazao kako oni koji su stvorili problem ne mogu biti ti koji će ga i riješiti. Posebno je prozvao aktualnog splitskog gradonačelnika Tomislava Šutu, koji je, podsjetio je, četiri godine bio direktor Regionalnog centra čistog okoliša u Lećevici.

Prema Kukoču, upravo je u tom razdoblju trebalo pripremiti projektnu i studijsku dokumentaciju, raspisati natječaj i započeti izgradnju Centra u Lećevici, kako bi bio završen u rokovima u kojima su izgrađeni centri u Šibeniku i Zadru, odnosno oko 2021. i 2022. godine.

Kukoč je potom govorio o odluci da se Karepovac zatvori za otpad iz drugih okolnih gradova i općina. Iako ta odluka ima pozitivan učinak za Split jer omogućuje da se otpad s područja grada i dalje odlaže na Karepovcu, istodobno je Splitska čistoća, prema njegovim riječima, ostala bez oko šest milijuna eura godišnjih naknada koje su gradovi i općine plaćali za odlaganje otpada.

Smatra da se taj financijski teret sada prebacuje na građane Splita kroz povećanje cijene odvoza otpada od 1. listopada za 212 posto.

- Svjesni smo da su cijene zbrinjavanja otpada rasle, da su sve jedinice lokalne samouprave povisivale cijenu otpada za nekih 40 do 50 posto. Ali kada nešto poskupljujete za 212 posto, onda je to samo alibi za pokrivanje svoje nesposobnosti i svoga nerada u nekom prethodnom razdoblju - poručio je Kukoč.

Kao dodatni problem istaknuo je izostanak izgradnje kompostane u Splitu. Naglasio je kako je ona nužna jer biootpad čini između 30 i 40 posto ukupne količine miješanog komunalnog otpada, pa bi njegovo izdvajanje moglo značajno produljiti vijek trajanja Karepovca. Kukoč je naveo kako bi, primjerice, da je kompostana izgrađena prije šest godina, Karepovac danas imao kapaciteta za odlaganje otpada još oko dvije godine.

U suprotnom, upozorio je, problem se dodatno produbljuje. Prema njegovu scenariju, nakon sadašnjeg povećanja cijene od 212 posto, građane bi moglo čekati novo poskupljenje kada Karepovac više ne bude imao dovoljno kapaciteta te kada Split bude morao otpad odvoziti u udaljenije gradove i općine.

- Ovako samo problem produbljujemo. Sada će se dignuti cijena 212 posto. Kada na Karepovcu više ne bude mjesta i kada budemo morali i mi iz Splita odvoziti otpad u neke daljnje gradove i općine, povisit će se za još 200 posto i tako u nedogled - rekao je Kukoč.

Na kraju je oštro kritizirao HDZ-ovu vlast na lokalnoj i županijskoj razini, tvrdeći da odgovorni za nastali problem nisu sposobni ponuditi njegovo rješenje.

- Vertikala HDZ-a, toksičnog HDZ-a, od Tomislava Šute, Blaženka Bobana, Ante Sanadera i nadalje nije u stanju riješiti ovaj problem, a onaj tko ga je stvorio ne može ga ni riješiti - zaključio je Kukoč.

Riječ je potom preuzeo i Zoran Paunović, gradonačelnik Makarske, koji je problem gospodarenja otpadom stavio u kontekst iskustva Makarske i Makarske rivijere.

Paunović je istaknuo kako Makarska probleme s kojima se sada suočavaju okolne općine i drugi gradovi Splitsko-dalmatinske županije proživljava već 12 godina. Riječ je, prije svega, o potrebi odvoza otpada na udaljena odlagališta, koja se u pojedinim slučajevima nalaze i 400 do 500 kilometara od mjesta njegova nastanka.

Naveo je kako je Grad Makarska do danas za sam prijevoz otpada potrošio više od 2,5 milijuna eura, ne računajući troškove njegova zbrinjavanja. Kada se taj iznos prilagodi stopi inflacije, njegova bi današnja vrijednost, prema Paunovićevim riječima, iznosila oko 3,3 milijuna eura.

- Za te novce mogli smo novi vrtić graditi u gradu Makarskoj. Ali ne. Nažalost, neizgrađivanje Lećevice košta nas 3,3 milijuna eura u zadnjih 12 godina - govori u svom obračanju.

Ocijenio je kako je riječ o neodrživom stanju te upozorio da će isti scenarij uskoro proživljavati i drugi gradovi i općine koji nemaju vlastita odlagališta otpada.

Paunović je pritom izrazio procjenu da Lećevica vrlo vjerojatno neće biti dovršena još najmanje pet godina. Istaknuo je kako će to značiti dodatne milijunske troškove koje će građani u konačnici plaćati kroz sustav zbrinjavanja otpada.

Posebno je naglasio pitanje odgovornosti, istaknuvši da je za ovakvo stanje odgovorna Županija te da se odgovornost ne može prebacivati na gradove i općine.

Po njegovim riječima, gradonačelnici i načelnici prema zakonu jesu odgovorni za prikupljanje otpada na području svojih jedinica lokalne samouprave, ali nemaju kapaciteta za njegovo konačno zbrinjavanje ako nemaju vlastita odlagališta.

U takvoj situaciji, zaključio je Paunović, odgovornost je na Županiji, odnosno regionalnoj upravi, koja mora osigurati i jasno odrediti gdje lokalne jedinice trebaju odlagati svoj otpad.

Za kraj se obratila i Ivana Marković, gradonačelnica Supetra i saborska zastupnica, koja je poručila da je HDZ, prema njezinu mišljenju, razvio poseban model gospodarenja otpadom – odgađanje izgradnje Lećevice i prebacivanje odgovornosti.

- HDZ je razvio jedan vrlo dobar model gospodarenja otpadom, a to je da Lećevicu odgađa, da zatrpava rupu i da reciklira svoju odgovornost - kazala je Marković.

Osvrnula se i na dolazak premijera Andreja Plenkovića u Gospić, povezujući ga s najavljenim prosvjedom u Zagrebu. Podsjetila je kako je Plenković na sličan način 2018. godine posjetio Split, kada je Vlada donijela zaključak kojim je Lećevici dan prioritet.

Tada je, kako je podsjetila Marković, Ministarstvo u koordinaciji s Fondom i Županijom bilo zaduženo riješiti pitanje Lećevice i omogućiti njezino što skorije otvaranje. Međutim, osam godina kasnije, u 2026. godini, još uvijek nije poznato kada će projekt biti završen.

Marković je posebno istaknula kontinuitet HDZ-ove vlasti na županijskoj razini. Podsjetila je na Antu Sanadera, koji je kao župan najavljivao otvaranje Lećevice 2013., odnosno najkasnije 2014. godine, a danas je i dalje županijski vijećnik i predsjednik Kluba vijećnika HDZ-a.

Podsjetila je i na ulogu aktualnog splitskog gradonačelnika Tomislava Šute, bivšeg direktora Centra za gospodarenje otpadom Lećevica, koji je, kako je navela, realizaciju projekta najavljivao za 2018. godinu, kao i na aktualnog župana Blaženka Bobana.

Od Županije je stoga zatražila konkretne odgovore – prije svega koje su alternativne mogućnosti zbrinjavanja i odlaganja otpada do otvaranja Lećevice, koliko je ukupno novca dosad utrošeno na projekt te, najvažnije, koji su konkretni rokovi za njegov završetak.

- Tražimo od Županije prije svega da preuzme odgovornost, da kaže koji su alternativni načini zbrinjavanja otpada, odnosno deponiranja do trenutka otvaranja Lećevice, koliko su sredstava ukupno utrošili na projekte Lećevice i, ono najosnovnije, koji su rokovi, dani i kada će Lećevica biti otvorena - govori.

Na kraju je zaključila kako je upravo odgovornost ono što, prema njezinu mišljenju, nedostaje aktualnoj vlasti.

- Znamo da HDZ i odgovornost ne idu u istu rečenicu.