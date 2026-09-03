Leander Dendoncker je novo pojačanje Hajduka

Leander Dendoncker od danas je postao igrač Hajduka, nakon što je kao slobodan igrač s Bijelima potpisao ugovor do ljeta 2028. godine, objavio je službeni Hajduk. Ovom 31-godišnjem veznom igraču 1. srpnja istekao je ugovor sa španjolskim Real Oviedom, za koji je odigrao 19 utakmica u La Ligi.

U Hajduku će pokriti poziciju zadnjeg veznog, odnosno “šestice”, koja je momčadi proteklih sezona bila deficitarna. Nosit će dres s brojem 18, a treninzima će se priključiti već sutra.

Dendoncker je nogometno odrastao u Anderlechtu, za koji je debitirao 2013. godine. Do 2018. odigrao je 171 utakmicu, osvojivši naslov prvaka Belgije i dva Superkupa. 2018. godine odlazi na posudbu u Wolverhampton, koji ga sljedeće sezone otkupljuje za 15 milijuna eura. U dresu “Vukova” odigrao je 159 utakmica i postigao 9 golova.

U rujnu 2022. prelazi u Aston Villu, a karijeru je nastavio na posudbama u Napoliju i ponovno u Anderlechtu (2024.), prije nego što je u kolovozu 2025. potpisao ugovor s Real Oviedom.

Za belgijsku reprezentaciju debitirao je 2015. godine, a na Svjetskom prvenstvu u Rusiji 2018. godine osvojio je broncu. 2020. godine nastupao je na Europskom prvenstvu kao i na Svjetskom prvenstvu 2022. godine u Kataru kada je Belgija igrala i protiv Hrvatske.

Za nacionalnu vrstu ukupno je odigrao 32 utakmice, a postigao je i 1 pogodak.

Izuzetno smo sretni što se Leander priključio našoj momčadi. Leander je iskusan i inteligentan veznjak koji momčadi donosi ravnotežu, stabilnost i smirenost u igri. Odlikuje ga izvrsna tehnika dodavanja, sposobnost diktiranja tempa posjeda lopte i kontrole ritma utakmice, dok će nam njegova defenzivna angažiranost i intenzitet u presingu pomoći da napredujemo i u fazi igre bez lopte. Njegovo iskustvo bit će posebno dragocjeno za našu mladu momčad, kako na terenu tako i izvan njega. Vjerujemo da može unijeti zrelost i liderstvo u naš vezni red te pridonijeti razvoju mlađih igrača oko sebe. Leanderu će trebati nešto vremena da postigne optimalnu fizičku spremu, no toga smo u potpunosti svjesni i napravit ćemo sve kako bismo mu pomogli da što prije dosegne punu formu. Jako smo sretni što je s nama i veselimo se gledati ga u dresu Hajduka, izjavio je sportski direktor Hajduka Robert Graf.

"Leander, dobro došao u Hajduk. Želimo ti puno zdravlja, sreće i uspješnih nastupa u bijelom dresu!", poručuju s Poljuda.