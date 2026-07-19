Lažni policajac umirovljenici u Splitu odnio 100.000 eura, drugima lagao da im spašava djecu

Zajedničkom akcijom policijskih službenika Policijske uprave zadarske i Policijske uprave splitsko-dalmatinske dovršeno je kriminalističko istraživanje nad 43-godišnjim muškarcem kojeg se sumnjiči za niz prijevara na području Dalmacije. Nakon ispitivanja predan je pritvorskom nadzorniku uz kaznenu prijavu.

Istražitelji sumnjaju da je tijekom veljače, travnja i srpnja ove godine na području Splita, Solina i Omiša počinio tri kaznena djela prijevare, dok je 17. srpnja u Zadru pokušao prevariti još jednu žrtvu. U tome su ga spriječili policijski službenici koji su ga uhitili tijekom pokušaja počinjenja kaznenog djela.

U svim slučajevima mete su bile starije osobe, a osumnjičeni je koristio sličan obrazac prijevare – telefonski bi se predstavljao kao policijski službenik ili liječnik te žrtve dovodio u zabludu kako bi mu predale svoj novac.

U Zadru ga zaustavila brza reakcija sina i policije

Posljednji pokušaj prijevare dogodio se 17. srpnja u Zadru, kada je 79-godišnjakinju telefonom nazvao muškarac koji se predstavio kao policajac. Rekao joj je da su u bankama zabilježene brojne prijevare te da mora podići svu svoju ušteđevinu kako bi policija provjerila jesu li novčanice krivotvorene.

Žena je podigla novac, no kada ju je nepoznati muškarac ponovno nazvao i pitao nalazi li se sama kod kuće, posumnjala je da nešto nije u redu. O svemu je obavijestila sina, koji je odmah kontaktirao policiju.

Policijski službenici PU zadarske odmah su se uključili u postupanje te, u dogovoru s oštećenom, organizirali daljnje radnje. Istoga dana 43-godišnjak je uhićen u trenutku kada je pokušavao preuzeti novac.

Ženi iz Splita odnio 100.000 eura

Kriminalističkim istraživanjem utvrđena je sumnja da je osumnjičeni u travnju u više navrata kontaktirao 82-godišnjakinju iz Splita, predstavljajući se kao policijski službenik.

Tvrdio joj je da je s njezina bankovnog računa nestao veći iznos novca te da zbog istrage mora podići svu preostalu ušteđevinu i predati je njemu. Vjerujući njegovoj priči, žena je u banci podigla 100.000 eura.

Nakon što je došao u njezin stan, preuzeo je novac i uručio joj lažnu potvrdu, uvjeravajući je da će joj sredstva biti vraćena nakon završetka policijskih provjera.

Lažni inspektor prevario umirovljenicu iz Omiša

Policija ga sumnjiči i da je 10. veljače prevario 73-godišnjakinju s omiškog područja. Telefonom joj se predstavio kao inspektor te rekao da mora podići sav novac iz banke jer su novčanice navodno krivotvorene.

Nakon što je žena podigla 8.900 eura, došao je na njezinu adresu i preuzeo novac, nakon čega se udaljio.

U Solinu glumio liječnika i izmislio hitnu operaciju

Treći slučaj dogodio se 15. srpnja u Solinu. Osumnjičeni je nazvao 89-godišnjeg muškarca i predstavio se kao liječnik.

Rekao mu je da je njegova kći u bolnici te da joj je potrebna hitna operacija, ali da zahvat ne može biti obavljen zbog problema sa zdravstvenim osiguranjem. Zatražio je 56.000 eura kako bi se operacija mogla obaviti.

Kada mu je umirovljenik rekao da nema toliko novca, već oko 20.000 eura, odgovorio mu je da će za početak i taj iznos biti dovoljan. Nedugo potom na adresu oštećenog stigao je muškarac koji je preuzeo novac.

Treće uhićenje u samo deset dana

Iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske ističu kako je riječ o trećem dovršenom kriminalističkom istraživanju ovakvih prijevara u posljednjih deset dana. U tim je istragama ukupno četvero osumnjičenih predano pritvorskom nadzorniku.

Policija ponovno apelira na građane, osobito starije osobe, da ne nasjedaju na pozive osoba koje se predstavljaju kao policajci, liječnici ili bankovni službenici te da nikada ne predaju novac nepoznatim osobama. U slučaju bilo kakve sumnje potrebno je odmah prekinuti razgovor i obavijestiti policiju.