Lažni liječnik prevario 74-godišnjakinju, ostala bez više desetaka tisuća eura

Zagrebačka policija istražuje prijevaru u kojoj je 74-godišnjakinja s područja Dubrave ostala bez više desetaka tisuća eura.

Prema policijskom priopćenju, nepoznati počinitelj jučer oko 13.30 sati telefonom je kontaktirao ženu u Ulici I. Poljanice i lažno joj se predstavio kao liječnik.

Pozivatelj joj je rekao da je novac potreban za liječenje članice njezine obitelji. Žena je povjerovala u izmišljenu priču te je, postupajući prema njegovim uputama, na adresi svog stanovanja nepoznatom muškarcu predala novac.

Materijalna šteta procjenjuje se na više desetaka tisuća eura.

Policija provodi kriminalističko istraživanje kako bi utvrdila identitet počinitelja i sve okolnosti prijevare.