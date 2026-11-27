U četvrtak, 26. studenog 2026. godine u poslijepodnevnim satima zaprimljena je prijava da je toga dana u jutarnjim satima na području Splita oštećena 91-godišnja žena. Oko 10 sati 91-godišnjakinju je na telefon nazvao nepoznati muškarac, predstavio se kao liječnik i rekao joj da hitno mora dati sav novac koji ima jer joj je kći slomila nogu i treba joj hitna operacija. U strahu za život svoje kćeri, oštećena je nepoznatom muškarcu koji je došao u njen stan predala, kako je navela, 64 tisuće eura.

Nekoliko sati kasnije shvatila je da joj je kći dobro, a da je ona prevarena i novac izgubljen, nakon čega je njena kći događaj prijavila policiji.

Policijski službenici su nakon zaprimanja informacije pokrenuli kriminalističko istraživanje, prikupili dokaze i informacije i utvrdili podatke o vozilu kojeg su koristile osobe povezane s prevarom te uskoro utvrdili i identitet osoba koje koriste vozilo. Informacija je upućena je na teren svim policijskim službenicima što je rezultiralo time da su nakon tri sata od prijave kaznenog djela policijski službenici na području Karlovačke županije zaustavili navedeno vozilo i doveli u službene prostorije policije dvojicu muškaraca.

Uhićena su dvojica muškaraca, 73-godišnji državljanin Grčke i 50-godišnji državljanin Bugarske kod kojih je pronađen manji dio novca. U sklopu istraživanja obavljena je i pretraga vozila.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da su 50-godišnjak i 73-godišnjak zajednički i dogovorno, u cilju stjecanja protupravne imovinske koristi, počinili kazneno djelo Prijevara na štetu 91-godišnjakinje tako da je nakon poziva 50-godišnjak došao u stan oštećene i od nje uzeo novac, izašao iz stana i ušao u vozilo u kojem ga je čekao 73-godišnjak te su se zajedno istim udaljili. Nakon dovršenog istraživanja uz kaznenu prijavu biti će predani pritvorskom nadzorniku, a kriminalističko istraživanje će se nastaviti i dalje.

"Ovaj događaj je povod da još jednom skrenemo pozornost starijim osobama na potrebu da budu oprezniji i sumnjičavi kod zaprimanja ovakvih ili sličnih poziva gdje im nepoznate osobe traže novac. Prevaranti pokušavaju starije osobe govoreći im da su im ozlijeđena djeca dovesti u stanje straha i uznemirenosti kako bi od njih ukrali novac.

Ako zaprimite ovakav poziv morate znati da je to laž i izmišljotina u cilju prijevare. Prekinite poziv i nazovite člana svoje obitelji kako biste se uvjerili da je dobro.

Apeliramo na članove obitelji da razgovaraju sa starijim osobama i ukažu im na ovaj način prijevare kako bi ih zaštitili i od nepotrebnog straha, stresa, ali i mogućeg gubitka imovine", apeliraju iz PU splitsko-dalmatinske.