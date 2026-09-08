Lažne SMS poruke banke: Sedam građana ostalo bez više od 15 tisuća eura

Policija je u proteklih nekoliko dana zaprimila sedam prijava građana koji su postali žrtve računalne prijevare nakon što su na mobitele primili lažne SMS poruke povezane s uslugom mobilnog bankarstva OTPGO. Ukupna šteta prema dosad zaprimljenim prijavama premašuje 15 tisuća eura.

Nepoznati počinitelji slali su poruke u kojima su građane obavještavali da im pristup usluzi OTPGO uskoro istječe ili da će biti deaktiviran. U porukama se nalazila poveznica putem koje su trebali potvrditi ili ažurirati svoje podatke.

Vjerujući da je riječ o porukama njihove banke, građani su otvarali poveznice koje su ih vodile na lažne internetske stranice. Ondje su unosili tražene podatke i sigurnosne kodove, nakon čega su počinitelji obavili više transakcija i otuđili novac s njihovih bankovnih računa.

Policija provodi kriminalistička istraživanja kako bi utvrdila okolnosti prijevara i otkrila počinitelje.

Policija upozorava: Ne otvarajte poveznice iz sumnjivih poruka

Građanima se savjetuje da ne otvaraju poveznice iz SMS poruka kojima se traži ažuriranje ili potvrda podataka za mobilno bankarstvo. Banke putem takvih poveznica neće tražiti unos sigurnosnih podataka, kodova ili drugih podataka za pristup računu.

Ako prime poruku koja ih upućuje na poveznicu, građani ne bi trebali postupati prema dobivenim uputama, nego vjerodostojnost poruke provjeriti izravnim kontaktiranjem svoje banke.

Policija također podsjeća na važnost korištenja jakih lozinki i dvostruke autentifikacije, redovitog ažuriranja uređaja te opreza pri dijeljenju osobnih podataka na internetu.

Posebno upozorava da se nikada ne smiju otkrivati PIN-ovi, jednokratni autorizacijski kodovi, brojevi bankovnih kartica i CVC brojevi. Građani ne bi trebali instalirati ni aplikacije nepoznate namjene, osobito one koje drugim osobama omogućuju udaljeni pristup mobitelu ili računalu.

Kod prodaje predmeta putem interneta kupcu je za uplatu dovoljno dostaviti IBAN računa. Policija poziva i na oprez pri ponudama za ulaganja koja obećavaju visoku zaradu te savjetuje traženje nepristranog financijskog savjeta prije uplate novca nepoznatim osobama.

Više savjeta o zaštiti od računalnih prijevara dostupno je na stranicama Policijske uprave splitsko-dalmatinske.