Lav Uganda usmrtio lavicu Tayri, a sada stižu žestoke kritike: Nije je ubio drugi lav već okrutni sustav zoo vrta

Prijatelji životinja duboko su potreseni smrću lavice Tayri, koju je u Zoološkom vrtu Grada Zagreba napao i usmrtio lav Uganda. Upozoravaju da se ovaj tragičan događaj ne smije promatrati odvojeno od sustava zbog kojega su se te dvije divlje životinje uopće našle zajedno u zatočeništvu.

„Uganda i Tayri nisu stigli u Zagreb zato što im je bila potrebna pomoć niti zato što su spašeni iz okolnosti opasnih za njihov život. Dovedeni su radi planskog razmnožavanja. To nema veze sa zaštitom životinja, nego s interesima zoološkog vrta da stvara nove zatočenike. Smrt lavice tragedija je koja se ne smije i ne može opravdati”, navode Prijatelji životinja.

„Tayri nije bila eksponat, genetski materijal ni dio uzgojnog plana, nego osjećajno biće s vlastitim potrebama i interesom da živi slobodno. Njezina smrt mora otvoriti pitanje koliko je neopravdano i pogrešno premještati divlje životinje, prisilno ih spajati i upravljati njihovim životima kao da su predmeti”, poručuju.

Što lav uopće radi u Zagrebu?

Prijatelji životinja postavljaju jednostavno pitanje: što lav uopće radi u Zagrebu, tisućama kilometara udaljen od prirodnog staništa svoje vrste? Odgovor je svima vrlo jasan. Životinje pate zbog nastojanja zooloških vrtova da održe dovoljan broj atrakcija koje privlače posjetitelje.

„Lavovi nisu stvoreni da bi živjeli iza ograda, izloženi pogledima posjetitelja. Bez obzira na veličinu i uređenost nastambe, zoološki vrt ne može oponašati širinu, složenost i slobodu prirodnog staništa. Životinja u zoološkom vrtu ne može birati kamo će otići, s kim će živjeti niti kako će provoditi vlastiti život. Oduzeto joj je ono najvažnije – sloboda”, ističu.

Rođenje mladunaca nije sretna vijest za životinje

Jasno je da lavovima koji se bore za opstanak u prirodi ne pomaže to što se u Zagrebu rađaju novi lavovi koji će život provesti u zatočeništvu. Rađanje životinja u zoološkim vrtovima redovito se pokušava predstavljati kao briga za ugrožene vrste. No svako mladunče rođeno u zoološkom vrtu postaje novi zatočenik i dio istoga okrutnog sustava razmjene, premještanja i daljnjeg razmnožavanja. To nimalo ne pomaže njihovoj vrsti, čija su prirodna staništa ugrožena.

„Tayri nije bila apstraktna predstavnica ugrožene populacije niti nositeljica poželjnih gena, nego individua i osjećajno biće. Njezina pripadnost ugroženoj populaciji nije umanjivala njezinu potrebu za slobodom niti je opravdavala njezino premještanje i plansko razmnožavanje prema potrebama zooloških vrtova. Za smrt lavice Tayri nije odgovoran drugi lav, nego nemilosrdan i okrutan sustav zooloških vrtova”, oštro zaključuju iz Udruge.

Zatočavanje nije edukacija

Prijatelji životinja smatraju da pozivanje na edukaciju ne može prikriti temeljnu djelatnost zooloških vrtova – izlaganje zatočenih životinja radi privlačenja i zabavljanja posjetitelja.

„Dijete koje promatra lava iza ograde ne vidi kako lav doista živi. Ne vidi njegovo prirodno kretanje, odnose unutar skupine, izbor staništa ni ponašanje u divljini, nego životinju izdvojenu iz svega što njezin život čini prirodnim. Pritom dobiva poruku da je prihvatljivo drugom živom biću oduzeti slobodu kako bi ga ljudi mogli promatrati”, upozoravaju.

U vremenu vrhunskih dokumentarnih filmova, prijenosa uživo iz prirodnih staništa, virtualne i proširene stvarnosti te interaktivnih izložbi nije potrebno držati živoga lava u Zagrebu. Suvremene tehnologije mogu prikazati životinje u njihovu stvarnom okruženju, bez kaveza, stresa, prisilnog spajanja i stvaranja novih zatočenika.

Zoološki vrtovi pripadaju prošlosti

„Tayri ne možemo vratiti život, ali možemo prestati prikazivati zoološke vrtove kao dobrotvorne ustanove koje spašavaju životinje. Umjesto toga možemo osuditi moderno ropstvo, prestati nabavljati i razmnožavati životinje u zatočeništvu te transformirati zoološke vrtove iz mjesta zastarjelog oblika zabave u moderne, edukativne i atraktivne centre bez iskorištavanja životinja”, zaključuju Prijatelji životinja.

Pozivaju građane da preispitaju postupanje zooloških vrtova te da ih ne posjećuju. Ujedno pozivaju sve da posjete mrežnu stranicu www.zaobidi.net, na kojoj mogu pronaći više informacija o patnji zatočenih životinja.