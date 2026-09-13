Laura se slomila u srpskom realityju, pale i teške riječi: ''Gadi mi se''

Laura Prgomet ponovno se našla u središtu zbivanja u reality showu "Elita 10", a ovoga puta emocije su je potpuno svladale.

Nakon završetka emisije uživo povukla se u pub, mjesto koje joj je u kući postalo svojevrsno sklonište od ostalih natjecatelja. Ondje je briznula u plač, a suze dugo nije mogla zaustaviti.

Kako prenose srpski mediji, razlog njezina emotivnog sloma navodno je bio Filip Car. Laura i Car ranije su se strastveno ljubili, no situacija se ubrzo zakomplicirala. Laura ga je, naime, vidjela kako leži zagrljen s drugom natjecateljicom, što ju je očito pogodilo, prenosi Dnevnik.hr.

Dok je prolazila kroz težak trenutak, uz nju se našao Danilo Dačić Virijević, koji ju je pokušavao utješiti i smiriti. Ostao je uz nju dok se nije uspjela barem malo sabrati.

Laura je i ranije otvoreno govorila o tome što misli o Carevu ponašanju, a u razgovoru s jednim od sustanara nije skrivala razočaranje.

"Jesi li primijetila kako Car ide za Jakšićkom?" upitao ju je Dačo.

"Da. Gadi mi se. Ide od jedne do druge. On sa svakom isto", odgovorila je Laura.

Otkako je ušla u "Elitu 10", hrvatska reality zvijezda često se nalazi u središtu burnih situacija. Nedavno je tako privukla pozornost i žestokom svađom sa sustanarom, tijekom koje su pale teške riječi.