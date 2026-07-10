Laura Prgomet puštena iz istražnog zatvora: "Teško ovo podnosi"

Zvijezda RTL-ova reality showa 'Gospodin savršeni' Laura Prgomet puštena je iz istražnog zatvora u Dubrovniku, gdje se nalazila zbog dva kaznena djela napada na službenu osobu, doznaje Dubrovački dnevnik.

Izvanraspravno vijeće prihvatilo je žalbu obrane i preinačilo rješenje suca istrage pa joj je ukinut istražni zatvor, ali su joj naložene mjere opreza. Naime, Prgomet se dva puta tjedno mora javljati nadležnoj policijskoj postaji, u ovom slučaju - zagrebačkoj.

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Istražni zatvor joj je bio određen zbog počinjenja dva kaznena djela napada na službenu osobu. Fizički je nasrnula na policijskog službenika, koji nije zadobio ozljede, i na policijsku službenicu koju je pritom ozlijedila - sve to prilikom privođenja.

'Lauri je izrazito teško, teško ovo podnosi. I iskreno joj je žao zbog svega što se dogodilo', izjavio je ranije njen odvjetnik.

Laura Prgomet je, napomenimo, prošlu nedjelju privedena zbog narušavanja javnog reda i mira u lapadskom kafiću 'Brazil'. Prema riječima više sugovornika Dubrovačkog dnevnika, vrijeđala je ljude, lomila čaše i inventar, rastjerala dubrovačke goste iz objekta. Nakon što su joj Dubrovčani pozvali Hitnu pomoć zbog stanja u kojem se nalazila, stigla je i policija. Službene okolnosti događaja tek se trebaju utvrditi.