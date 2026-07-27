Laura Prgomet nakon šokantnog incidenta: "Kad sam vidjela snimke, nisam prepoznala samu sebe"

Influencerica Laura Prgomet, koju je javnost upoznala u televizijskom showu "Gospodin Savršeni", prvi put se opširnije oglasila nakon incidenta koji se početkom srpnja dogodio u Dubrovniku. Kako prenosi Hrvatska Danas, Prgomet je preuzela odgovornost za svoje ponašanje, uputila ispriku policijskim službenicima te otkrila da je potražila stručnu psihološku pomoć.

"Gledala sam osobu koju nisam mogla prepoznati"

Prgomet je u pisanoj izjavi navela da je ostala šokirana kada je prvi put pogledala snimke događaja. Istaknula je da ponašanje zabilježeno na njima ne predstavlja njezin karakter, vrijednosti ni način na koji inače živi. Naglasila je kako ne traži opravdanje te da u potpunosti prihvaća odgovornost za postupke kojima je uzrokovala nelagodu, zabrinutost i dodatni posao osobama koje su obavljale svoju službenu dužnost.

Posebno se ispričala policijskoj službenici

Posebnu ispriku uputila je djelatnicima Ministarstva unutarnjih poslova, a osobito policijskoj službenici kojoj je tijekom incidenta izgovorila uvredljive riječi. Prgomet je poručila da se zbog takvog načina komunikacije iskreno srami te se ispričala i policijskom službeniku, zdravstvenim djelatnicima, djelatnicima DORH-a i dubrovačkom sudu. Zahvalila je pravosudnim tijelima što joj je omogućeno da se brani sa slobode te navela da prihvaća djelo koje joj se stavlja na teret i da se zbog svega iskreno kaje. Influencerica je navela da u trenutku incidenta nije bila u svojem uobičajenom psihofizičkom stanju. Dodala je da očekuje kako će nadležne institucije utvrditi sve okolnosti koje su prethodile događaju, zbog čega zasad ne želi iznositi dodatne pojedinosti.

Istaknula je da odluke koje je tada donosila i način na koji se ponašala, prema njezinu mišljenju, nisu bili odraz nje kao osobe.

Potražila stručnu psihološku pomoć

Prgomet se osvrnula i na reakcije na društvenim mrežama te brojne uvrede, osude i ismijavanja koji su uslijedili nakon objavljivanja snimki. Navela je da je sve ostavilo ozbiljne posljedice na njezino psihičko stanje, zbog čega je bila primorana potražiti stručnu psihološku pomoć. Posebno joj je, kako je kazala, teško palo to što su zbog cijele situacije patili njezina obitelj i bliski ljudi.

Uputila apel javnosti i medijima

Na kraju je građane, medije i korisnike društvenih mreža pozvala da pokažu više razumijevanja prema osobama koje se nalaze u očitom psihičkom ili fizičkom rastrojstvu. Poručila je kako javnost često ne zna što je prethodilo pojedinom događaju te upozorila da objave, komentari i ismijavanje mogu ostaviti dugotrajne posljedice. Mladim djevojkama savjetovala je da čuvaju sebe, paze kome vjeruju i u kakvim se situacijama nalaze, zaključivši kako je dovoljna samo jedna noć da nekome potpuno promijeni život.