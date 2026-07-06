Laura iz "Gospodina Savršenog" razbijala u kafiću

U nedjelju navečer u jednom je kafiću u Dubrovniku došlo do incidenta. Kako piše Dubrovački dnevnik, incident je izazvala Laura Prgomet, bivša natjecateljica iz showa "Gospodin Savršeni".

"Nešto nakon 20:30 ušla je u caffe bar u Lapadskim dvorima i počela lomiti stvari. Zbog toga je na teren izašla i policija, ona je privedena", piše Dubrovački dnevnik.

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Jedan od Laurinih prijatelja potvrdio nam je kako je došlo do incidenta.

"Ostavili smo je na vodi, kad smo je "skupili" bila je neprepoznatljiva", kaže za 24sata prijatelj koji tvrdi da je bio s njom te večeri.

"Sada je na triježnjenju u Dubrovniku, u pritvoru", dodao je.

Iz policije, ne otkrivajući identitet osobe, navode kako je u tijeku očevid te kako do njegovog dovršetka ne mogu davati više informacija o okolnostima događaja.