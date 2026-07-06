Laura Gnjatović otkrila što radi ovo ljeto: "Pomažem kolegama..."

Bivša Miss Universe Hrvatske Laura Gnjatović otkrila je kako teče planiranje vjenčanja s košarkašem Filipom Vujičićem, čime ju je osvojio i kako provodi ljeto.

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Radno ljeto i povratak u struku

Laura je ispričala kako joj je ljeto prilično radno, s manje vremena za odmor nego što je očekivala. "S obzirom na to da sam počela raditi, mislim da vremena za odmor ima malo manje nego što sam možda to očekivala, ali uvijek se nađe vrijeme i za kupanje. Posao je sada nekako u prvom planu", rekla je za Story.

Objasnila je kako joj je kao medicinskoj sestri zaposlenoj na puno radno vrijeme energija prijeko potrebna. "Pomažem kolegama u Hitnoj, tako da svoje slobodno vrijeme provodim ili vani negdje kasno popodne ili popodne spavajući jer mi treba energije", dodala je.

Nakon avanture na izboru za Miss Universe, vratila se svojoj struci i poslu medicinske sestre u Dubrovniku. "Vratila sam se u Dubrovnik svojim kolegama od kojih sam zapravo i otišla kad je počela ova cijela priča s Miss Universe. Ostala sam baš privržena i povezana s njima, to su meni srcu dragi ljudi", kazala je Laura.

"Rekla sam, zašto ne pružiti ruku ako ima jedna slobodna medicinska sestra koja je voljna raditi i zašto im ne omogućiti da odu na godišnji odmor ako trebaju i žele, a sigurno da to ljudima treba, pogotovo onima koji rade kroz cijelu godinu", objasnila je svoju odluku.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Laurel (@lauragnjatovic)

Vjenčanje i ljubavna priča

Na pitanje o zaručniku, košarkašu Filipu Vujičiću, Laura je s osmijehom odgovorila: "Naravno da me sluša. On je po meni svetac, ja ću ga jednog dana svetim proglasiti. Svaka mu čast, obožavam ga."

Pripreme za vjenčanje u punom su jeku. "Mi smo trenutno u golemim pripremama za sve to. Dosta stvari je već isplanirano, ali sada su to nekakve finese - od vjenčanice, odijela, dekoracija i takvih stvari. Ali nadam se da će uskoro sve biti gotovo", rekla je, otkrivši da vjenčanje planiraju za kasno proljeće iduće godine.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Laurel (@lauragnjatovic)

Prisjetila se i kako su se upoznali. "Upoznali smo se u ljeto 2023. i njegov prvi pokušaj da me obori s nogu prošao je neuspješno. Onda smo se nakon toga ponovno slučajno sreli za tri mjeseca i tada sam ga nekako uspjela zamijetiti. U košarkaškoj dvorani smo se zapravo i počeli viđati, tako da nas je sport spojio", ispričala je.

Na kraju je otkrila čime ju je osvojio. "Prije svega svojim humorom, ali istovremeno i svojom jednostavnošću. Nije nametljiv, baš je onakav kako sam zamišljala da će mi partner biti do kraja života. Brižan je, zna staviti točku na i kad treba i to mi se kod njega najviše sviđa, što je pun empatije i razumijevanja. Mislim da sam i ja takva, tako da si dobro pašemo", kazala je Laura.