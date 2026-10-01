Laserska epilacija u Aqua Medu: Trajno rješenje za neželjene dlačice

Svaka žena, a sve češće i muškarci, barem jednom su se suočili sa mukom neželjenih dlačica. Borba protiv njih postala je dio svakodnevnog života, od povijesnih metoda poput šećerne paste u turskim hamamima, do modernih britvica, voskova i krema. Međutim, unatoč brojnim rješenjima, suvišne dlačice uporno se vraćaju. Što kad bismo vam rekli da možete zauvijek riješiti taj problem?

U Aqua Med Medical Wellness u Splitu koriste najmoderniju tehnologiju za trajno uklanjanje dlačica – diodni laser Asclepion MeDioStar NeXT. Ovaj medicinski laser visokih performansi postao je "zlatni standard" u laserskoj epilaciji zahvaljujući svojoj sposobnosti da tretira sve fototipove kože, od vrlo svijetlih do vrlo tamnih tonova.

Kako djeluje laserska epilacija?

Laserska epilacija temelji se na selektivnoj fototermolizi, gdje laserski zrak ciljano djeluje na pigment melanin u korijenu dlake. Toplina koju generira svjetlost uništava folikul dlake, što sprječava njezin ponovni rast. Diodni laser koji se koristi u Aqua Medu uspješno tretira dlake svih tipova, bez oštećenja okolne kože. Tretmani su

brzi, učinkoviti i gotovo bezbolni, zahvaljujući ugrađenom sustavu hlađenja koji smanjuje osjećaj nelagode.

Zašto odabrati Aqua Med?

Za razliku od drugih metoda, poput IPL tretmana, koji zahtijevaju i do 12 ponavljanja, diodni laser može trajno ukloniti dlačice u prosjeku kroz 4-6 tretmana. Jače dlačice same ispadaju u toku samog tretmana, nakon 3-4 tretmana debele dlake se stanje, a nakon još 3-4 tretmana dlake postanu gotovo nevidljive. Ovaj laser prodiranjem do folikula osigurava dugotrajan učinak, a zahvaljujući naprednoj tehnologiji, siguran je i za tamnije tonove kože.

Aqua Med Medical Wellness u Splitu omogućuje personalizirani pristup svakom klijentu, s individualno prilagođenim planom tretmana prema vrsti kože, debljini dlačica i dubini korijena. Svaka sesija osmišljena je tako da pruži maksimalnu udobnost i sigurnost.

Prednosti laserske epilacije u Aqua Medu:

Dugotrajni rezultati: Nakon nekoliko tretmana uklanja se čak 80-90 % dlačica.

Sigurnost i preciznost: Laser tretira sve tipove kože, a sustav hlađenja osigurava minimalan rizik od iritacija.

Bezbolnost: Zahvaljujući hlađenju te korištenju lokalnog, tretman je nije pretjerano bolan.

Brzi rezultati: Već nakon prvog tretmana možete očekivati do 35 % manje dlačica.

Laserska epilacija nije samo za žene

I muškarci sve češće koriste ovu metodu kako bi uklonili dlačice s područja leđa, prsa i ramena, posebno oni koji se bave sportom poput plivanja ili fitnessa. Laserska epilacija također pomaže kod problema s prekomjernim znojenjem i iritacijom kože.

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Priprema za tretman

Prije laserske epilacije važno je ne izlagati kožu suncu ili solariju barem 30 dana. Također, dlake se ne smiju čupati voskom ili pincetom, ali ih možete obrijati 24 sata prije tretmana. Nakon tretmana preporučuje se korištenje zaštitnih krema s visokim UV faktorom, a tretirana područja treba zaštititi od sunca.

Aqua Med Split – vaša destinacija za glatku kožu

Ako se želite trajno riješiti suvišnih dlačica i uštedjeti vrijeme i novac koje trošite na privremene metode, posjetite Aqua Med Medical Wellness u Splitu. Njihovi stručnjaci koriste najmoderniju tehnologiju kako bi vam osigurali besprijekorno glatku kožu. Tretmani za laser kreću od 01.10.

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