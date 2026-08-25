Lardo se vratio s godišnjeg odmora: Više od 150 vinskih etiketa ponovno čeka ljubitelje dobrog vina

Nakon kratke ljetne pauze, splitski vinski bar Lardo ponovno je otvorio svoja vrata i vratio se svojoj dobro poznatoj rutini - vrhunskim vinima, pažljivo biranim zalogajima i atmosferi zbog koje se ovdje ne dolazi samo na piće, nego na pravi mali vinski doživljaj. Smješten nasuprot „ZAPA-e“, na platou ispred zgrada, Lardo je već dobro poznata adresa ljubiteljima vina u Splitu. Unutra vas čeka moderan i intiman interijer s tek desetak stolova, dok je vani simpatičan štekat idealan za tople splitske večeri.

Ideja da nakon posla svratite na čašu vina, prigrizete brusketu s tartufima i domaćim pršutom i jednostavno se opustite ovdje zvuči kao uobičajena večer u Larda.

Više od 150 vinskih etiketa na jednom mjestu

Jedan od najvećih aduta Larda svakako je njegova vinska karta s više od 150 pažljivo odabranih vinskih etiketa.

Od svježih malvazija i pošipa, preko ozbiljnih plavaca, pa sve do etiketa koje nije baš lako pronaći u standardnoj ponudi, izbor se proteže od domaćih vinara do zanimljivih međunarodnih vinskih kuća.

Hladne plate i zalogaji koji traže još jednu čašu

Uz vino stižu i hladne delicije: domaći drniški pršut, kobasice, sirevi iz Dalmacije i kontinenta, a za one koji vole nešto konkretnije tu su carpaccio i već dobro poznati tatarski biftek. Porcije su izdašne, a cijeli koncept hrane zamišljen je upravo onako kako treba biti u dobrom wine baru – dovoljno ozbiljno da prati vino, ali bez pretencioznosti.

Lardo je ponovno tu

Ako vam je tijekom godišnjeg odmora nedostajala čaša dobrog vina u Larda, dobra vijest je da je pauza završila. Više od 150 vinskih etiketa, odabrana vina na čašu, dobre plate i Damirove vinske preporuke ponovno su na svom mjestu, a za kraj ljeta i prve jesenske večeri teško je tražiti puno bolji razlog za svratiti.

Rezervacije i sve dodatne informacije dostupne su na broj 0915654766.

Vidimo se u Larda.