Lara ušetala u Spar i 'počistila police': Nećete vjerovati što je ukrala, sve je snimljeno

Lara (45), majka troje djece, ukrala je iz dućana više od 100 Milka čokolada.

Prema ovotjednoj optužnici, sve se dogodilo lani u ožujku u trgovini Spara u zagrebačkoj Dubravi.

S polica je Lara uzela i stavila u torbu 17 čokolada “Milka Choco keks”, 19 čokolada “Milka Oreo”, osam čokolada “Milka karamela i kikiriki”, šest čokolada “Milka badem”, jednu čokoladu “Milka cijeli lješnjak”, 17 čokolada “Milka alpsko mlijeko“, 34 čokolade “Milka Noi”.

Prema odštetnom zahtjevu Spara, ukupno je ukrala 102 čokolade koje su vrijedne 650 eura: u prosjeku oko 6,4 eura komad. U istrazi se Lara branila šutnjom i nije htjela iznositi obranu. Iz snimke video nadzora vidi se kako upravo ona u trgovini otuđuje i stavlja čokolade u torbu, piše Danica.hr.

Optužena je za kazneno djelo krađe, a državno odvjetništvo za nju traži deset mjeseci bezuvjetnog zatvora jer je ranije već pravomoćna osuđivana za slična nedjela.

Lara je, inače, po zanimanju kućanica i trenutačno je nezaposlena. Ona i djeca očito jako vole Milka čokolade…