Lara pobijedila Bojana pa sretno pozirala pored gradonačelnika Šute

Nakon pobjede na izborima u Gradskom kotaru Grad oglasila se Lara Arapović Bonačić, nositeljica pobjedničke liste HDZ-a i Domovinskog pokreta. Arapović Bonačić slavila je u izravnom izbornom okršaju s listom Centra, SDP-a, Možemo! i Direkta koju je predvodio bivši splitski dogradonačelnik Bojan Ivošević.

Lista HDZ-a i DP-a osvojila je 309 glasova, dok je Ivoševićeva koalicijska lista dobila 244 glasa. U mandatima je rezultat 4:3 u korist HDZ-a i DP-a.

Pobjeda se slavila i u društvu splitskog gradonačelnika Tomislava Šute, koji je stigao među pobjednike, a Arapović Bonačić objavila je i zajedničku fotografiju sa Šutom.

"Hvala svim susidima koji su virovali u nas, idemo dalje, u nove pobjede, za naš Dobri i Get! Volim vas sve", poručila je Arapović Bonačić nakon pobjede. Na izbore u kotaru Grad izašlo je 579 građana, znatno više nego prije četiri godine, kada ih je glasalo 349.

Pobjedom liste HDZ-a i DP-a Arapović Bonačić nastavlja voditi jedan od najužih splitskih kotareva, nakon izborne utrke koja je privukla znatno veći broj birača nego 2022. godine.