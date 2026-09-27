Lara pobijedila Bojana, Ivošević se oglasio na Facebooku

Jedan od najzanimljivijih okršaja na splitskim kotarskim izborima dobio je svoj epilog. U Gradskom kotaru Grad lista HDZ-a i DP-a, koju predvodi dosadašnja predsjednica kotara Lara Arapović Bonačić, pobijedila je koalicijsku listu Centra, SDP-a, Možemo! i Direkta predvođenu bivšim splitskim dogradonačelnikom Bojanom Ivoševićem.

Prema rezultatima koje je nakon zatvaranja birališta objavio Ivošević, na izbore je izašlo 579 građana. Lista HDZ-a i DP-a osvojila je 309 glasova, dok je lista Centra, SDP-a, Možemo! i Direkta dobila 244 glasa. Razlika između dviju lista iznosi 65 glasova.

Ivošević je objavio i raspodjelu mandata prema kojoj HDZ-u i DP-u pripadaju četiri mjesta u kotarskom vijeću, dok koalicija Centra, SDP-a, Možemo! i Direkta osvaja tri. "Čestitam pobjednicima, nadam se da će zastupati interese stanovnika našeg kotara. Priliku imaju već u četvrtak na tematskoj sjednici o noćnim klubovima u centru grada. Hvala svima koji su izašli na birališta", poručio je Ivošević nakon objave rezultata.

Izlaznost snažno porasla

Posebno je zanimljiva izlaznost u kotaru Grad. Prije četiri godine u ovom je kotaru bilo registrirano 4.390 birača, a na izbore ih je izašlo samo 349, što je predstavljalo izlaznost od nešto manje od osam posto.

Ove godine kotar Grad ima 3.859 registriranih birača, a na birališta je izašlo njih 579. To znači da je glasalo 230 ljudi više nego 2022. godine, unatoč tome što je u biračkom popisu čak 531 birač manje.

Izlaznost se tako popela na približno 15 posto, gotovo dvostruko više nego prije četiri godine. Povećanom interesu zasigurno je pridonio i zanimljiv politički okršaj u samom centru Splita. Na jednoj strani našla se aktualna predsjednica kotara Lara Arapović Bonačić, ovaj put na listi HDZ-a i DP-a, a na drugoj bivši dogradonačelnik Bojan Ivošević kao nositelj široke koalicijske liste Centra, SDP-a, Možemo! i Direkta.

Na kraju je "sudar giganata" pripao Lari Arapović Bonačić i listi HDZ-a i DP-a, koja će s četiri od ukupno sedam vijećnika imati većinu u Vijeću Gradskog kotara Grad.