Lara Cvjetko brončana na Grand Slamu u Mongoliji

Dok su oči sportske javnosti uprte u nogometni Mundijal, judo utrka za Olimpijske igre u Los Angelesu 2028. godine i službeno je započela na IJF Grand Slamu u Ulaanbaataru. Na tatamiju u Mongoliji tijekom tri dana za medalje se bori 454 judaša i judašica iz 58 država.

Bolji početak kvalifikacija nije mogla poželjeti Lara Cvjetko iz JK-a Solin, koja je u dalekoj i hladnoj Mongoliji stigla do postolja i osvojila brončanu medalju.

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U borbi za medalju Cvjetko se susrela s finalisticom posljednjih Olimpijskih igara, osam godina starijom Njemicom Miriam Butkereit. Hrvatska judašica slavila je u produžecima, nakon ukupno pet i pol minuta iscrpljujuće borbe.

Ovom pobjedom Cvjetko je povećala prednost u međusobnom omjeru protiv njemačke judašice na 3:1. Bronca u Ulaanbaataru njezina je prva medalja ove godine, a donosi joj i novih 500 bodova na svjetskoj rang-ljestvici.

"Imala sam jedan težak dan, pet borbi. Šteta za četvrtfinale jer mislim da sam to mogla pobijediti. Stvarno sam htjela ići do zlata. Ovo je moja prva medalja ove godine, nakon teškog početka sezone, ozljede i petog mjesta na prvenstvu Europe. Stvarno sam sretna što sam se vratila na postolje. Tu su i prvi bodovi za Olimpijske igre. Mogu samo reći da sam zadovoljna i nadam se još boljem uspjehu idućeg tjedna u Kini", poručila je Cvjetko.

Put do postolja

Dvadesetčetverogodišnja Cvjetko ranije je upisala pobjede protiv Turkmenistanke Oguljan Ruslanove i Izraelke Adeline Novitsky. Poraz je doživjela u četvrtfinalu protiv Nizozemke Margit de Voogd, no vratila se pobjedom u repasažu protiv Francuskinje Clemence Eme.

Time je još jednom potvrdila visoku kvalitetu i kontinuitet nastupa na velikim međunarodnim natjecanjima.

Zadovoljan osvojenom medaljom bio je i izbornik ženske reprezentacije te trener Lare Cvjetko, Dragan Crnov.

"Početak olimpijskih kvalifikacija i odmah medalja. Kao trener i izbornik, naravno da sam jako sretan kako smo započeli olimpijske kvalifikacije i nadam se da ćemo tako nastaviti i u Kini. Posebno me veseli jer je početak godine bio težak za Laru, zbog ozljede koljena. Vratila se za Europsko prvenstvo, na kojem je osvojila peto mjesto, a sada je još jednom potvrdila svoju kvalitetu novom medaljom", kazao je Crnov.

Oberan i Simić zaustavljene na startu

Uz Cvjetko, na tatami u Ulaanbaataru u kategoriji do 63 kilograma izašle su i Iva Oberan iz JK-a Dubrovnik 1966 te Nina Simić iz splitskog JK-a Pujanke. Obje su natjecanje završile porazima u prvim borbama.

Hrvatska će sutra imati još pet predstavnika koji će tražiti bodove u utrci za Olimpijske igre. Nastupit će Zlatko Kumrić u kategoriji do 100 kilograma i Mikita Sviryda u kategoriji preko 100 kilograma, obojica iz AJK-a Student Split.

Kod judašica će nastupiti Petrunjela Pavić iz JK-a Dubrovnik 1966 u kategoriji do 78 kilograma, Helena Vuković iz JK-a Solin u kategoriji preko 78 kilograma te Tina Radić iz AJK-a Student Split, također u kategoriji preko 78 kilograma.

Hrvatska reprezentacija nastavlja azijsku turneju

Hrvatska judo reprezentacija nakon odrađenog Olimpijskog trening kampa u Poreču trenutačno se nalazi na azijskoj turneji. Nakon Grand Slama u Mongoliji reprezentacija ostaje na pripremama, a potom slijedi nastup na IJF Grand Prixu u Qingdaou u Kini.

Po završetku turnira ženska reprezentacija ostat će na četverodnevnim pripremama u Kini, dok će se Zlatko Kumrić i Mikita Sviryda pridružiti ostatku muške reprezentacije na pripremama u Japanu, gdje ostaju do 12. srpnja.