Lara Arapović Bonačić pobrojala rezultate mandata: "Ne želim stati na dosad napravljenom"

Aktualna predsjednica Vijeća Gradskog kotara Grad Lara Arapović Bonačić osvrnula se uoči kotarskih izbora na proteklih osam godina rada u Vijeću, od kojih je posljednje tri provela na čelu kotara, te pobrojala projekte za koje navodi da su realizirani tijekom proteklog mandata.

Kotarski izbori u Splitu održat će se u nedjelju, 27. rujna, a Arapović Bonačić ovoga puta na izbore izlazi na listi HDZ-a. Dosad je djelovala kao nezavisna predstavnica građana i predsjednica GK Grad, a ranije je za Dalmaciju Danas potvrdila da svoj izlazak na HDZ-ovoj listi vidi kao nastavak dosadašnje suradnje s tom strankom i suradnje s gradskom administracijom Tomislava Šute.

"Osam godina u Vijeću kotara, posljednje tri godine kao predsjednica – i nastavljam dalje!", poručila je Arapović Bonačić.

Od dječjih igrališta i zelenila do cesta i Đardina

U objavi je izdvojila niz projekata koji su, kako navodi, realizirani sredstvima kotara i u suradnji s Gradom Splitom.

Među njima je obnova dječjeg igrališta kod bedema Cornaro i Đardina, kao i izrada projektne dokumentacije za uređenje školskog dvora, igrališta i parka na bedemu Cornaro.

Istaknula je i uređenje Trga Dobri, gdje su, prema njezinim navodima, sanirani opločnici i slivnici, posađeni zelenilo i stabla te postavljeni špina i zastava kotara. Uređivane su i zelene površine te sađena stabla u Ulici Ćirila i Metoda, Bihaćkoj ulici i Ulici Ljudevita Posavskog, a osigurano je i parkirno mjesto za osobe s invaliditetom. Kod Prve Česme uređena je zona za odmor s novim klupama i posađenim stablom, dok je školsko igralište obnovljeno uz postavljanje novih koševa, ograde i nosača za bicikle. U parku na Kruševića gumnu postavljena je i špina.

Asfaltirane ulice, punktovi za stanare i uklanjanje kamiona iz Đardina

Arapović Bonačić posebno je izdvojila zahvate na prometnoj infrastrukturi. Navodi kako su u suradnji s Gradom asfaltirane Kninska ulica, Ulica Ćirila i Metoda, Slavićeva ulica i Kruševića gumno, dok bi uskoro trebala uslijediti i Kliška ulica.

Za stanare stare gradske jezgre, dodaje, osigurani su zaustavni punktovi u pješačkoj zoni.

Jednim od važnijih poteza smatra i trajno ukidanje prekrcajnog punkta za kamione s otpadom uz dječje igralište u Đardinu. Problem kamiona Čistoće na toj lokaciji godinama je izazivao nezadovoljstvo dijela stanara centra, a njihovo uklanjanje zabilježeno je i tijekom aktualnog mandata kotara. "Pokrenuli smo u suradnji s Gradom sanaciju dotrajalih kamenih ploča na južnoj strani Đardina, kako bi se taj prostor konačno prezentirao kako zaslužuje", navela je Arapović Bonačić.

"Prvenstveno slušati stanovnike"

Uz komunalne projekte, tijekom mandata organizirane su proslave Dana kotara, uskrsna darivanja, božićna druženja te Dječji dani na Trgu Dobri. Arapović Bonačić navodi i kako je aktivno sudjelovala u izradi Plana upravljanja starom gradskom jezgrom, radu Vijeća za provedbu Plana te Vijeća za sigurnost stare gradske jezgre. Dodaje kako je stanovnike redovito informirala o radu kotara putem njihove internetske stranice.

Uoči izbora 27. rujna poručuje da želi nastaviti započeti posao. "Ne želim stati na dosad napravljenom. Želim nastaviti raditi za naš kotar – prvenstveno slušati stanovnike, rješavati konkretne probleme i pokretati nove projekte", poručila je.

Na kraju je zahvalila svima koji su tijekom mandata sudjelovali u radu kotara, iznosili prijedloge i upozoravali na probleme. "Hvala svima koji su sudjelovali, predlagali, upozoravali, pomagali i vjerovali da zajedno možemo napraviti više. Nastavljamo zajedno – za naš kotar!", zaključila je Lara Arapović Bonačić.