„Lani smo pokopali člana koji je imao 81 godinu, a iste godine došao nam je mladić od 22. Ne bojim se za klapsku pismu!”

Na jubilarnom, 20. KUM Festivalu – Klape uz mandoline, održanom u Makarskoj, dogodilo se nešto što se ne viđa baš često. Klapa Baladur iz Opatije osvojila je prvu nagradu publike, Zlatni Adrion, i prvu nagradu stručnog žirija, Zlatnu srdelu, a skladba koju su izveli, „Svitli u noć”, donijela je njezinu autoru Zoranu Trubiću i nagradu za najbolju novu skladbu festivala.

Tri velika priznanja povezana s istim nastupom, i to za klapu koja je, unatoč desetljeću postojanja i dugogodišnjem iskustvu svojih članova, tek sada dočekala prva velika festivalska priznanja.

Nakon makarske večeri razgovarali smo s Dijanom Lakotom, osnivačem i idejnim voditeljem klape Baladur. Pokazalo se da iza festivalskog uspjeha stoji mnogo zanimljivija priča od samog osvajanja nagrada. Priča o čovjeku koji je odlučio krenuti svojim putem, okupiti istomišljenike i stvoriti klapu koja neće samo pjevati nego i svirati, stvarati vlastite pjesme i tražiti vlastiti glazbeni izraz.

A onda nam je otkrio i gotovo nevjerojatnu pojedinost: pjesma koja je osvojila Makarsku prvotno je bila namijenjena ovogodišnjem festivalu u Kaštelima, ali tamo uopće nije izvedena!

„Imao sam ideje koje u mojoj bivšoj klapi nisu prepoznali. Onda sam okupio ljude iz četiri klape”

Baladur je osnovan 2015. godine, ali njegovi članovi nisu tadašnji početnici koji su tek otkrivali čari višeglasnog pjevanja. Naprotiv, riječ je o glazbenicima koji su iza sebe već imali godine, pa i desetljeća klapskog iskustva.

Lakota nam otkriva da je prije osnivanja Baladura pjevao u klapi Mirakul. Međutim, želio je nešto drukčije.

„Imao sam neke svoje ideje koje pjevači u klapi u kojoj sam tada nastupao nisu prepoznali. Zato sam odlučio okupiti novu ekipu. Zapravo smo nastali od pjevača iz četiri različite klape, ljudi koji su bili spremni krenuti u malo drukčiji način rada”, prisjeća se Lakota.

No, imati ideju jedno je, a pretvoriti je u prepoznatljiv glazbeni sastav nešto sasvim drugo. Tijekom godina izmjenjivali su se članovi, tražio se idealan spoj karaktera, glasova i glazbenih afiniteta.

„Trebalo je deset godina da sve to zaživi onako kako sam zamislio. Mijenjali su se članovi, bilo je različitih razdoblja, ali sada smo napokon postigli ono što smo željeli. Imamo ekipu koja diše zajedno, razmišlja zajedno i u kojoj svi podržavaju isti glazbeni smjer. To su odlični pjevači i ljudi koji vjeruju u ono što radimo.”

Upravo zato makarski trijumf za njega ima posebnu težinu.

„Već četiri ili pet godina idemo po festivalima i ovo su nam zapravo prve nagrade. A onda smo odjednom osvojili sve što smo mogli! Prvu nagradu publike, prvu nagradu žirija, a naš autor dobio je i nagradu za najbolju novu pjesmu. Teško je zamisliti ljepši rasplet”, govori nam zadovoljni osnivač Baladura.

Pobjednička pjesma trebala je biti izvedena u Kaštelima, ali onda se pojavio Ibrica Jusić!

Možda najzanimljiviji dio razgovora odnosi se na skladbu „Svitli u noć”, koja je u Makarskoj donijela nagradu autoru Zoranu Trubiću, a Baladuru pomogla osvojiti publiku i žiri.

Naime, kako nam je otkrio Lakota, pjesma je prvotno bila namijenjena ovogodišnjim Večerima dalmatinske pisme u Kaštelima.

„Mi smo za Kaštela prijavili dvije pjesme i prošla nam je upravo ova. Međutim, u međuvremenu smo imali snimljenu pjesmu s Ibricom Jusićem. Budući da je iza te suradnje stajao velik posao i cijela organizacija, bilo nam je važno da nastupimo upravo s Ibricom. Organizatori su to prihvatili”, objašnjava Lakota.

Tako je u Kaštelima u srpnju predstavljena pjesma „Lipa moja”, koju su Baladur i legendarni dubrovački kantautor Ibrica Jusić izveli zajedno.

A „Svitli u noć”?

Ostala je čekati svoju priliku.

„Ta je pjesma tako ostala u ladici. Iako, zapravo, nije ni bila u pravoj ladici jer još nije bila ni snimljena. Imali smo samo demo snimku. Tek sada slijedi pravo studijsko snimanje pjesme i snimanje videospota”, otkriva naš sugovornik.

Drugim riječima, skladba koja još nije dobila ni službenu studijsku verziju već je osvojila jednu od najvažnijih festivalskih nagrada za nove klapske pjesme.

Zanimljiva je i povezanost klape s nagrađenim autorom.

„Zoran Trubić i sam je klapski pjevač, iako nije član naše klape. S nama je bio i u Makarskoj. On je autor i naše prve autorske pjesme iz 2022. godine, tako da nam je ova nagrada na neki način posebno simbolična.”

Neobično pravilo Baladura: Nije dovoljno znati pjevati, moraš znati i svirati!

Dok se mnoge klape ponajprije oslanjaju na tradiciju pjevanja bez instrumentalne pratnje, Baladur je od samog početka krenuo drugim putem.

Lakota ističe da među članovima ima pjevača koji su već nastupali na Omiškom festivalu i imaju bogato iskustvo tradicionalnog klapskog pjevanja. Međutim, Baladur je zamišljen kao vokalno-instrumentalni sastav.

I pritom postoji jedno zanimljivo pravilo.

„Od početka smo bili orijentirani na instrumentalnu klapu. Čak smo imali pravilo da svaki novi član koji želi doći u Baladur mora znati svirati barem jedan instrument. To nam je uvijek bilo važno.”

Ni sam osnivač nije mogao izbjeći vlastito pravilo, iako mu glazbeno iskustvo nije nedostajalo.

„Ja sam izvorno harmonikaš, cijeli život sviram harmoniku. Ali morao sam početi svirati i mandolinu. Rekli su mi da je to najlakši žičani instrument pa sam se prihvatio mandoline”, govori uz osmijeh.

Takav pristup objašnjava i zvuk kojim su se Opatijci predstavili u Makarskoj. Njihov nastup nije se temeljio samo na vokalnoj kvaliteti nego i na preciznom prožimanju glasova i instrumentalne pratnje.

Naš sugovornik pritom ne vidi nikakav sukob između tradicionalnog dalmatinskog klapskog nasljeđa i njihova nešto drukčijeg pristupa.

„Klapska pjesma može se izvoditi na različite načine. Mi smo odabrali ovaj put i pokazalo se da takav način rada ima svoju publiku.”

„Svi troše novac na naš autorski rad, a na kraju nama ostane najmanje”

Iza uspješnih nastupa, festivalskih priznanja i profesionalno snimljenih spotova krije se i manje glamurozna strana klapskog života.

Lakota otvoreno govori o financijskim izazovima s kojima se susreću sastavi koji žele stvarati vlastitu glazbu.

„Autorski rad ne donosi nam neke ozbiljne financijske rezultate, a istodobno trošimo jako mnogo novca na snimanja pjesama, spotove i sve što prati takvu produkciju”, govori.

Baladur djeluje i kroz registriranu kulturno-zabavnu udrugu te se redovito prijavljuje na javne natječaje Grada Opatije i Primorsko-goranske županije. No, sredstva dobivena na takvim natječajima namjenska su i imaju jasno određenu svrhu.

„Mi kao udruga ne možemo jednostavno dijeliti taj novac članovima. Dobijemo sredstva za određene troškove, za goste, organizaciju i druge stvari, ali najmanje ostane za nas i naš autorski rad. Na kraju svi koji sudjeluju u stvaranju i produkciji budu plaćeni, a mi koji smo pokrenuli cijelu priču često prođemo najlošije.”

Kako bi mogli nastaviti sa snimanjem novih pjesama, članovi Baladura moraju zarađivati i nastupima.

„Prisiljeni smo raditi gaže da bismo pokrili troškove autorskog rada. I to ne nužno samo kao Baladur. Naši članovi sudjeluju i u drugim glazbenim sastavima i tako pridonose svemu što radimo.”

Unatoč takvim okolnostima, od vlastitih pjesama ne namjeravaju odustati. Njihov autorski repertoar već broji osam snimljenih skladbi, a nakon makarskog uspjeha na red dolazi i nova pjesma.

Postoji li izvedbeno kvarnerska klapa ili svi zapravo pjevaju dalmatinsku pismu?

Posebno zanimljivo pitanje nameće se kada klapa iz Opatije osvoji najvažnije nagrade na festivalu u srcu Dalmacije. Postoji li uopće razlika između dalmatinskog i kvarnerskog klapskog zvuka?

Lakota smatra da je ta podjela u glazbenom smislu mnogo manje važna nego što bi se moglo pomisliti.

„Mislim da, kada se pjeva dalmatinska pisma, nema razlike. Imate odličnih klapa u Istri, na Kvarneru i u drugim krajevima, ali svi u velikoj mjeri njeguju upravo dalmatinsku klapsku pjesmu.”

Ipak, Baladur nije zaboravio vlastite korijene.

„Mi smo iz Opatije, mi smo čakavci. Od osam naših snimljenih autorskih pjesama jedna je na čakavskom. Htjeli smo imati i takvu pjesmu, upravo zato što dolazimo iz ovoga kraja. Ali klapa je u svojoj osnovi dalmatinska glazbena formacija.”

U tome se možda krije i jedna od ljepših poruka makarskog festivala. Klapska pisma već odavno nije omeđena administrativnim granicama Dalmacije. Ona se pjeva od Dubrovnika i dalmatinskih otoka do Kvarnera i Istre, a kvaliteta izvedbe ne ovisi o tome odakle pjevači dolaze.

„Lani smo pokopali člana koji je imao 81 godinu, a iste godine došao nam je mladić od 22. Ne bojim se za klapsku pismu!”

Za kraj razgovora dotaknuli smo se pitanja koje sve češće muči ljubitelje tradicijske glazbe.

U vremenu kada mladima pažnju zaokupljaju društvene mreže, pametni telefoni, internet i umjetna inteligencija, može li klapska pjesma opstati? Hoće li nove generacije uopće imati interesa za takav oblik glazbenog izražavanja?

Lakota odgovara bez imalo oklijevanja.

„Ne, nema straha. Nema straha za klapsku pismu!”

A onda nam iznosi podatak koji možda najbolje objašnjava njegov optimizam.

„Prošle godine pokopali smo našeg najstarijeg člana, koji je imao 81 godinu. Iste te godine u klapu nam je došao najmlađi član, mladić od 22 godine. Zato mislim da nema razloga za strah.”

Ta jednostavna usporedba govori mnogo više od dugih rasprava o budućnosti tradicije.

Gotovo šest desetljeća razlike između dvojice pjevača, a povezuje ih ista ljubav prema pjesmi.

U Baladuru očito vjeruju da tradicija ne opstaje tako da se zatvori u prošlost, nego tako da se prenosi, razvija i prilagođava novim generacijama.

Možda je upravo zato njihov makarski trijumf toliko zanimljiv. Klapa koja je nastala iz želje za drukčijim pristupom, deset godina tražila svoj idealan sastav i uporno ulagala u vlastitu glazbu napokon je dočekala večer u kojoj su se poklopili svi elementi.

Publika je rekla svoje. Stručni žiri također. Nagrađena je i njihova nova pjesma.

A kada smo čestitali Lakoti i njegovim kolegama na nastupu koji je ostavio snažan dojam, bilo je jasno da im nagrade znače mnogo, ali da je najvažnije nešto drugo: nakon svih promjena, odricanja i godina rada Baladur danas ima ono što je njegov osnivač od početka želio.

Klapa napokon diše kao jedno.