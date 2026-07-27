Lani je bio ubojiti napadač: Dinamo doveo trećeg strijelca HNL-a

Smail Prevljak novi je napadač zagrebačkog Dinama. Iskusni reprezentativac Bosne i Hercegovine na Maksimir stiže nakon odlične sezone u dresu Istre 1961, a u novom će klubu nositi dres s brojem 14.

Dinamo je u ponedjeljak službeno potvrdio da je 31-godišnji centarfor potpisao za hrvatskog doprvaka. Prevljak bi svojim iskustvom i izraženim osjećajem za pogodak trebao dodatno pojačati napadačke mogućnosti momčadi trenera Marija Kovačevića. "Serbus, Smail, i sretno u plavom dresu", poručili su iz Dinama novom napadaču.

Prošle sezone zabio 14 prvenstvenih pogodaka

Prevljak je tijekom prošle sezone bio jedan od najboljih napadača SuperSport HNL-a. Za Istru 1961 postigao je 14 prvenstvenih pogodaka, čime je sezonu završio kao treći najbolji strijelac hrvatskog prvenstva. Kada se uračunaju sva natjecanja, za pulski je klub odigrao 34 službene utakmice i postigao ukupno 15 pogodaka.

Dolaskom Prevljaka Dinamo je dobio klasičnog centarfora koji se dobro snalazi u protivničkom kaznenom prostoru, a iza sebe ima bogato međunarodno iskustvo.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli GNK Dinamo (@gnkdinamo)

Igrao za Salzburg, Herthu i Eupen

Smail Prevljak rođen je 10. svibnja 1995. godine u Konjicu, a prve nogometne korake napravio je u tamošnjem Igmanu. Kao mladić preselio je u akademiju RB Leipziga, za čiju je prvu momčad također debitirao. Nakon toga otišao je u Salzburg, gdje je proveo šest godina te osvojio četiri naslova austrijskog prvaka i tri Kupa. Nastupao je i za Liefering te Mattersburg, a posebno dobre brojke ostvario je u belgijskom Eupenu, za koji je u 99 nastupa postigao 42 pogotka i upisao 11 asistencija.

Prije dolaska u Istru igrao je dvije sezone za berlinsku Herthu.

Iskustvo ima i u reprezentaciji BiH

Prevljak je nastupao i za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. U dresu nacionalne momčadi upisao je 27 nastupa i postigao šest pogodaka. Dinamo je tako u svoje redove doveo jednog od najboljih napadača prošle sezone HNL-a, koji bi trebao zaoštriti konkurenciju u vrhu napada i pomoći Modrima u borbi za domaće trofeje i što uspješniju europsku sezonu.