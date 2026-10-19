Lančani sudar na brzoj cesti prema Dugopolju! Jedna osoba zatražila liječničku pomoć

Na državnoj cesti D1, u smjeru Dugopolja, danas je došlo do prometne nesreće u kojoj su sudjelovala tri vozila. Nesreća se dogodila na dionici ceste u blizini benzinske postaje.

Kako doznajemo, policija je dojavu o prometnoj nesreći zaprimila u 11:30 sati.

Prema prvim informacijama, u sudaru su sudjelovala tri vozila, a jedna je osoba zatražila liječničku pomoć.

Na mjestu nesreće u tijeku je policijski očevid kojim će se utvrditi sve okolnosti sudara.

Promet se na ovoj dionici odvija otežano, jednim prometnim trakom.