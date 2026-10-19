Lančani sudar na brzoj cesti prema Dugopolju! Jedna osoba zatražila liječničku pomoć

Na državnoj cesti D1, u smjeru Dugopolja, danas je došlo do prometne nesreće u kojoj su sudjelovala tri vozila. Nesreća se dogodila na dionici ceste u blizini benzinske postaje.
Kako doznajemo, policija je dojavu o prometnoj nesreći zaprimila u 11:30 sati.
Prema prvim informacijama, u sudaru su sudjelovala tri vozila, a jedna je osoba zatražila liječničku pomoć.
Na mjestu nesreće u tijeku je policijski očevid kojim će se utvrditi sve okolnosti sudara.
Promet se na ovoj dionici odvija otežano, jednim prometnim trakom.
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