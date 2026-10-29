Lampioni već za 99 centi, a aranžmani i do 50 eura: Evo koliko košta uređenje groba za Svi svete

Uoči blagdana Svih svetih građani diljem Hrvatske pripremaju se za posjet posljednjim počivalištima svojih najmilijih. Lampioni, krizanteme i cvjetni aranžmani ovih su dana među najtraženijim proizvodima, a ponuda je raznolika i prilagođena različitim budžetima. Provjerili smo što se može pronaći u trgovačkim lancima i na kaštelanskoj tržnici te koliko je potrebno izdvojiti za prigodno uređenje grobova.

Lampioni već od jednog eura

Među osnovnim proizvodima koje građani kupuju uoči blagdana svakako su lampioni. Oni najjednostavniji mogu se pronaći već za 0,99 eura, dok cijene većih i dekorativnijih modela dosežu tri eura. Za lampione s duljim vremenom gorenja potrebno je izdvojiti oko četiri eura, a elektroničke je moguće kupiti već za 1,60 eura.

Kupnja većeg pakiranja može biti isplativija opcija za one koji uređuju više grobova. Tako se pakiranje od deset lampiona prodaje za 6,29 eura i možete ih pronaći u svim trgovačkim centrima na području Kaštela.

Krizanteme su i dalje prvi izbor kupaca

Kada je riječ o cvijeću, krizanteme tradicionalno zauzimaju posebno mjesto uoči Svih svetih. Na kaštelanskoj tržnici kupci mogu birati između rezanog cvijeća, buketa, košarica, multiflora i gotovih aranžmana različitih veličina, ali ove godine ne osjetimo poseban šušur i gužvu kao prethodnih godina. Kupci nam pričaju kako više nemaju naviku kupovati na pazarima jer najčešće kupe u trgovačkim centrima dok obavljaju spizu.

Kako ističu lokalni proizvođači, upravo su krizanteme među najtraženijim cvijećem, a posebno su popularne one bijele boje. Cijene cvijeća na tržnici kako ističu prodavači nisu se mijenjale u odnosu na prošlu godinu. Na pazaru u Kaštel Starom zatekli smo tek dva štanda na kojima se može kupiti cvijeće, a krizanteme u pitarima su 7 eura, dok je buket oko 6 eura. Velike krizanteme su 3 eura komad.

Na prodajnim mjestima uz brzu cestu, popularniju magistralu, cijene su nešto više. Tu su veliki pitari 10 eura, buketi s većim krizantemama 7 eura, a za velike krizanteme izdvojit ćete 4 eura za komad. Ovdje su aranžmani od 10 do 30 eura, ovisi o veličini i vrsti cvijeća od kojih su napravljeni.

Na jednom prodajnom mjestu sreli smo gospođu koja je birala velike krizanteme, u narodu poznatije kao ''glave'' te smo ju pitali da nam komentira cijene cvijeća.

"Moja mater je uvik kupovala glave, bile pogotovo, i nosila babi i didu na groblje. Kad je ona umrla ja sam nastavila tu tradiciju, ali ne znam do kad ću moći jer za jednu je potrebno izdvojite 3 eura. To je, zaista, puno", pojašnjava nam.

Druga gospođa nadodaje kako se u trgovačkim centrima može naći cvijeće po povoljnijoj cijeni ali onaj koji ima puno grobova koje treba obići, izdvojit će ipak puno novca.

''Mi imamo jako veliku obitelj. Tetke, ujne, bake, kumove koji su me odgojili i svakome od njih od srca želiš odnijeti cvijeće i zapaliti cvijeće. Da se skupi pozamašna svota, skupi se, neću vam lagati, ali jednom se živi, a oni su nas zadužili da ih se barem jednom u godini sjetimo'', pojašnjava gospođa.

U trgovačkim lancima također se mogu pronaći povoljni buketi. Za tri krizanteme potrebno je izdvojiti oko 2,29 eura, dok buket od pet komada stoji približno 3,50 eura. Buketi sa sedam krizantema dostupni su za oko četiri eura, a cijena pojedinih modela doseže šest eura. Osim rezanog cvijeća, čest su izbor i krizanteme u lončanicama.

Za gotove aranžmane potrebno je izdvojiti i nekoliko desetaka eura

Građani koji žele izbjeći samostalno slaganje cvijeća mogu odabrati neki od gotovih grobnih aranžmana. Cijene ovise o veličini, vrsti cvijeća i količini ukrasa.

Najjednostavniji modeli u trgovinama mogu se kupiti za nešto više od pet eura. Manji aranžmani uglavnom stoje između deset i 20 eura, dok je za srednje velike potrebno izdvojiti od 20 do 30 eura. Bogatije dekorirani i veći aranžmani mogu stajati oko 40 eura.

Aranžmani od umjetnog cvijeća

Osim dekoracija od svježeg cvijeća, na prodajnim mjestima dostupni su i aranžmani od umjetnog cvijeća. Njihova je prednost dugotrajnost, zbog čega ih dio građana smatra praktičnijim rješenjem. Jednostavniji modeli mogu se pronaći već za desetak eura, dok se cijene većih kreću i do nekoliko desetaka eura.

Koliko će građani potrošiti na uređenje groba, u konačnici najviše ovisi o broju lampiona, odabiru cvijeća i tome odluče li se za jednostavnu ili bogatiju dekoraciju.

Ovogodišnja ponuda pokazuje da se prigodno uređenje grobova može prilagoditi različitim financijskim mogućnostima. Dok će neki odabrati tek nekoliko lampiona i jednostavan buket, drugi će se odlučiti za bogatije cvjetne kompozicije. Bez obzira na izbor i iznos koji će izdvojiti, najvažniji dio blagdana Svih svetih ostaje sjećanje na pokojne i iskazivanje poštovanja prema voljenima koji više nisu s nama.