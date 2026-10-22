Lamborghini se zabio u ogradu na autocesti prema Dubrovniku! Svjedok tvrdi: "Jurili su po kiši, procjenjujem da su vozili 200 km/h"

Na autocesti A1, u blizini odmorišta Sokolac u smjeru Dubrovnika, dogodila se prometna nesreća u kojoj je luksuzni Lamborghini Diablo izletio s kolnika i završio na zaštitnoj ogradi. Nesreći je, prema svjedočenju jednog vozača, prethodila brza vožnja dvaju skupocjenih sportskih automobila po mokroj autocesti.

Kako piše Večernji list, čitatelj koji je naišao na mjesto nesreće ispričao je da su samo nekoliko minuta ranije pokraj njega velikom brzinom prošli crni Lamborghini i Ferrari. U tom trenutku padala je kiša, a uvjeti za vožnju bili su otežani. "Projurili su pokraj mene, a kiša pada. Koma. Po mojoj procjeni, vozili su 200 km/h", ispričao je svjedok za Večernji list. Nedugo nakon toga, kada se zaustavio na odmorištu Sokolac, ugledao je Lamborghini izvan kolnika, naslonjen na zaštitnu ogradu autoceste.

Dvojica muškaraca stajala pokraj automobila

Na fotografijama koje je svjedok dostavio Večernjem listu vidi se oštećeni sportski automobil, a u njegovoj blizini nalaze se dvojica muškaraca. Zasad nije poznato jesu li se oni nalazili u automobilu u trenutku nesreće. Također, nema službenih informacija o mogućim ozlijeđenima, kao ni o točnom uzroku izlijetanja. Svjedok je naveo da u trenutku njegova dolaska na mjesto nesreće nije primijetio policiju ni vozila hitne pomoći. Brzina koju spominje temelji se isključivo na njegovoj procjeni i zasad nije službeno potvrđena. Nesreća se dogodila u vrijeme nepovoljnih vremenskih uvjeta na hrvatskim prometnicama. Hrvatski autoklub upozorio je vozače na mokre, vlažne i skliske kolnike te mogućnost odrona i smanjene vidljivosti.

Vozačima se savjetuje prilagodba brzine uvjetima na cesti i održavanje sigurnosnog razmaka između vozila.

Točne okolnosti nesreće, uključujući brzinu kretanja Lamborghinija i razlog njegova izlijetanja s autoceste, zasad nisu poznate.