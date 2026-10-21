Lalić žestoko udario po Torcidi nakon sramotnih scena na Poljudu: "Ovakva Torcida po meni može krepat"

Sociolog Dražen Lalić, dugogodišnji poznavatelj navijačkog pokreta i autor knjige o Torcidi, oštro je komentirao događaje koji su obilježili utakmicu Hajduka i Ajaxa na Poljudu. Nakon gotovo tjedan dana bez javnih istupa, u emisiji Novi dan televizije N1 iznio je ozbiljne kritike na račun dijela splitskih navijača. Lalić je objasnio da se proteklih dana nije oglašavao zbog zdravstvenih razloga, ali i zasićenja stalnim komentiranjem navijačkih tema.

"Bila mi je mučnina": Posebno ga pogodilo ono što se dogodilo s likom Ivana Gudelja

Posebno emotivno govorio je o svom pokojnom prijatelju Ivanu Gudelju, čiji je lik prikazan na istočnoj tribini Poljuda nakon što su se ulicama Splita i tijekom navijačkih okupljanja mogle čuti nacističke i antisemitske poruke.

Lalića je osobito zgrozilo pjevanje o Ani Frank. Istaknuo je da je Gudelj bio čovjek koji je živio za Hajduk, dok postupci dijela današnjih navijača, prema njegovu mišljenju, pokazuju da im klub više nije na prvome mjestu.

"Ovakva Torcida po meni može krepat"

Lalić smatra da je dio navijačke skupine vlastitu važnost stavio ispred interesa Hajduka. Kao posebno problematično izdvojio je ponašanje koje je dovelo do prekida utakmice, naglasivši da su mnogi gledatelji s drugih tribina takve postupke dočekali zvižducima. Pozivajući se na poznatu misao Miljenka Smoje o tome da će Hajduk nadživjeti sve pojedince i moćnike, iznio je jednu od svojih najoštrijih ocjena današnje Torcide. "Ovakva Torcida po meni može krepat", poručio je Lalić za N1.

Spomenuo i Žana Ojdanića: "Gnušao bi se ovoga"

Govoreći o promjenama unutar navijačke skupine, prisjetio se i pokojnog Žana Ojdanića, jednog od važnih ljudi u povijesti Torcide. Lalić je uvjeren da bi Ojdanić oštro osudio današnje ispade. Podsjetio je i na njegovo protivljenje korištenju spornih obilježja među navijačima.