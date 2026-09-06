Lakše se diše u Dalmaciji: "Vrijednosti su se spustile četiri puta"

Dim i oštar miris paljevine bura je u Dalmaciju donijela s požarišta u BiH. Osjetio se sve od Dubrovnika do Šibenika, čak i na otocima. Dnevnik Nove TV donosi posljednje nalaze kvalitete zraka.

"Moram reći da sam malo bolje volje nakon današnjeg dana koji je bio vrlo turbulentan i ukazivao je da imamo onečišćenje zraka na području naše županije.

Po pitanju lebdećih čestica, ne po pitanju plinova, što je pokazivalo jednu dobru situaciju jer da su plinovi u pitanju bilo bi još i gore", rekao je Nenad Periš iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Split.

"Po zadnjim rezultatima moram kazati da su se vrijednosti od današnjih maksimalnih spustile četiri puta. Što ukazuje da je trend dobar i ako se ovako nastavi, mislim da bismo se mogli ujutro probuditi sa zrakom koji je uobičajene kvalitete", dodao je.

Na području Splitsko-dalmatinske županije imaju osam mjernih jedinica.

"Na svim tim mjernim postajama se kontinuirano provode ispitivanja i objavljuju se podaci, tako da to je za nas uobičajeni posao mjerenja. Nije bilo nikakvih naručenih dodatnih mjerenja i mislim da je to dovoljno", rekao je Periš.

"Ono što je interesantno je da je ova situacija nastala zbog požara koji je vrlo udaljen od naše županije, konkretno od Splita nekih 60-ak kilometara zračne linije i koji je pod utjecajem meteoroloških prilika koje su vladale danas, imao utjecaj na kvalitetu zraka u gradu Splitu, što je po pitanju moje struke vrlo interesantno", dodao je.

Ponovio je i dobre vijesti za građane: "Ako se ovo nastavi, a vjerujem da hoće, mislim da bismo se ujutro mogli probuditi sa istom kvalitetom zraka koja je uobičajena za naša područja".