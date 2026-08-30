Laibach preuzeo Galeriju Meštrović: Vibrez večeras zatvara rasprodana Morcheeba

Četvrta večer Vibreza u Galeriji Meštrović protekla je u znaku Laibacha, koji je snažnim zvukom, vizualima i prepoznatljivim scenskim nastupom donio potpuno drugačiju atmosferu od prethodnih festivalskih večeri.

Galeriju Meštrović ispunili su Splićani, gosti grada i brojni ljubitelji slovenskog sastava, a među publikom su bila i poznata lica iz kulturnog i javnog života. U kombinaciji svjetla, skulptura i noćnog ambijenta prostor Galerije izgledao je poput filmske kulise stvorene za osebujan svijet Laibacha.

Večer u kojoj se možda i najviše plesalo

Publika je već od prvih pjesama prihvatila energiju s pozornice, a kako je koncert odmicao, sve se više prepuštala ritmu. Atmosferu su dodatno podigle plesačice, čija se energija brzo prenijela i među okupljene.

Bila je to večer snažnog zvuka, pokreta i vizuala te još jedno sasvim drugačije lice prvog izdanja Vibreza.

Atmosferu s koncerta zabilježila je fotografkinja Maja Prgomet.

Večeras veliko finale uz Morcheebu

Vibrez večeras stiže do svog velikog finala. Prvo izdanje festivala u Galeriji Meštrović zatvorit će rasprodani koncert Morcheebe, za koji organizatori očekuju i najveći broj posjetitelja dosadašnjeg dijela festivala.