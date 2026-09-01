Lagala je o godinama zbog karijere, a tek s 40 priznala istinu: "Uhvatila bi me panika"

Na putu do zvjezdanog statusa, Anastacia se suočila s preprekom koja nije imala veze s njezinim glasom, već s rodnim listom. Kako bi se 1998. prijavila na MTV-jev talent show "The Cut", ključan za karijeru, morala je lagati o godinama. Iako je imala 30, predstavila se kao 22-godišnjakinja jer je granica za natjecatelje bila 29. Ta laž, nužna za ulazak u industriju, pratila ju je godinama. "Novinari bi me pitali kada sam rođena, a mene bi uhvatila panika", priznala je. Istinu je otkrila tek s 40 godina, osjetivši golemo olakšanje, prenosi Večernji.

Borba s predrasudama industrije bila je tek dio njezinih životnih izazova. S 13 godina dijagnosticirana joj je Crohnova bolest, kronična bolest crijeva koja je ostavila velik ožiljak na trbuhu. Umjesto da ga skriva, prkosno ga je pokazivala. Ožiljak je postao dio imidža, a njezin stav bio je jasan: "Voljela sam pokazivati trbušnjake i s tim sam u redu". Kasnije se suočila i sa supraventrikularnom tahikardijom, stanjem koje uzrokuje poremećaj srčanog ritma, dodajući novo poglavlje njezinoj dugoj povijesti bitaka.

U jeku najveće slave, život joj je zadao najteži udarac. U siječnju 2003., tijekom pregleda uoči planirane operacije smanjenja grudi, tada 34-godišnjoj pjevačici dijagnosticiran je rak dojke. Karijera je stavljena na čekanje. Nakon uspješne operacije i terapije, vratila se snažnija no ikad. Svoje bolno iskustvo pretočila je u glazbu objavivši 2004. album "Anastacia", koji je iznjedrio globalni hit "Left Outside Alone", pjesmu koja je postala himna svih onih koji se osjećaju odbačeno, ali ne odustaju.

Nažalost, bitka nije bila gotova. Deset godina kasnije, 2013., bolest se vratila u agresivnijem obliku. Suočena s novom dijagnozom, otkazala je europsku turneju i donijela hrabru odluku o dvostrukoj mastektomiji. Čak i u najmračnijim trenucima, nije gubila prepoznatljivi smisao za humor. Njezina priča, ispunjena zdravstvenim problemima, nije samo priča o glazbenom uspjehu, već snažno svjedočanstvo o otpornosti i nesalomljivom duhu koji odbija biti definiran ožiljcima.