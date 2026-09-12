Lady Gaga postala majka: S Michaelom Polanskyjem dobila prvo dijete

Lady Gaga i njezin zaručnik Michael Polansky postali su roditelji. Slavna 40-godišnja pjevačica dobila je prvo dijete, a vijest je privukla veliku pozornost jer je par detalje o prinovi uspio zadržati daleko od javnosti.

Page Six prvi je objavio vijest, dok je izvor za People također potvrdio da su Gaga i Polansky dobili prvo zajedničko dijete. Ime, spol i točan datum rođenja zasad nisu poznati.

Prvi put viđeni s bebom

Par je nedavno fotografiran tijekom šetnje u sjevernoj Kaliforniji. Gaga je bebu nosila uz prsa u nosiljci, dok je uz nju bio 42-godišnji Polansky. Riječ je o prvim javno objavljenim fotografijama pjevačice s djetetom.

Dolazak prinove uslijedio je nakon razdoblja u kojem se Gaga znatno rjeđe pojavljivala u javnosti. Upravo je njezino povlačenje posljednjih mjeseci potaknulo različita nagađanja o privatnom životu.

Gaga i Polansky zaručeni su od 2024. godine, a pjevačica je proteklih godina u nekoliko navrata otvoreno govorila o želji da osnuje obitelj.

Majčinstvo je nazivala svojom „idućom glavnom ulogom“

Gostujući kod Stephena Colberta prošle godine, Gaga je govorila o budućnosti i jasno istaknula što joj je jedna od najvećih životnih želja.

Kazala je kako želi raditi još mnogo toga, ali da se posebno nada majčinstvu, koje je opisala kao svoju „iduću glavnu ulogu“.

Ta joj se želja sada ostvarila. Gaga i Polansky zasad nisu javno otkrili dodatne informacije o djetetu, a prema svemu sudeći, novo životno poglavlje žele barem djelomično sačuvati za sebe.