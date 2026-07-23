La Figaro osvojio Podstranu, Podbablju veteranski naslov

U seniorskom finalu momčad La Figaro slavila je protiv domaće ekipe Home Construction Podstrana i zasluženo osvojila naslov pobjednika turnira. La Figaro je tijekom cijelog natjecanja pokazao kvalitetu i sigurnost te na kraju podigao pobjednički pehar.

Naslov najboljeg vratara pripao je Nikoli Čizmiću (La Figaro), za najboljeg igrača proglašen je Antonio Blažević (La Figaro), dok je najbolji strijelac turnira bio Toni Kirevski iz momčadi Prijatelji s termina Sea Wolf.

Veteransko finale pripalo je ekipi ŠD Podbablje Gornje, koja je svladala Hercegovac Visoko Potkrovlje i okrunila odličan nastup naslovom pobjednika. Individualne nagrade također su otišle u ruke članova pobjedničke momčadi – Brane Jonjić proglašen je najboljim vratarom, Ivan Todorić najboljim igračem, dok je Ante Ćapin bio najbolji strijelac veteranskog dijela turnira.

U konkurenciji mladih slavila je momčad Mertojaka, koja je u finalu bila bolja od Pazdigrada, a priznanje za najboljeg igrača pripalo je Tonćiju Guću.

U ženskoj konkurenciji naslov pobjednica osvojile su Nestopive, dok je drugo mjesto pripalo ekipi ŽNK Storia.

Pojedinačne nagrade

Seniori

* Najbolji golman: Nikola Čizmić (La Figaro)

* Najbolji igrač: Antonio Blažević (La Figaro)

* Najbolji strijelac: Toni Kirevski (Prijatelji s termina Sea Wolf)

Veterani

* Najbolji golman: Brane Jonjić (ŠD Podbablje Gornje)

* Najbolji igrač: Ivan Todorić (ŠD Podbablje Gornje)

* Najbolji strijelac: Ante Ćapin (ŠD Podbablje Gornje)

Mladi

* Najbolji igrač: Tonći Guć (Mertojak)

Organizatori su zahvalili svim ekipama, gledateljima, volonterima i sponzorima koji su svojim doprinosom još jednom učinili turnir na Petrićevu jednim od najljepših sportskih događaja ljeta. Uz čestitke svim osvajačima odličja, već je upućen poziv za novo izdanje turnira dogodine.