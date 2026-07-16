"Kvintet zaboravljenih" u Dugom Ratu: Izložba posvećena velikanima hrvatskog slikarstva

"Mala se Hrvatska, a nije samo umjetnost u pitanju, kroz prošlost lako odricala i onih na koje se danas pozivamo jer je neosporno u pitanju baština, obvezujuće naslijeđe. Budući je PLU "Krug" u mojoj triesetogodišnjoj suradnji oduvijek imao razumijevanja za likovne "kružoke" ovogodišnju sam izložbu prigodu iskoristio dovodeći u goste pet vrhunskih a zanemarenih umjetnika, s željom da ih barem nakratko prihvatimo svojima, bliskima. Da ih se prisjetimo..., pa makar to bio svojevrstan memento, do neke bolje, značajnije prigode.", piše Igor Brešan u najavi novog događaja Dugoratskog ljeta.

I bi tako!

U dugoratskom "Krugu", Poljičkoj likovnoj udruzi, u petak, 17.07.2026. s početkom u 21 sat održat će se svečano otvorenje izložbe slika "Kvintet zaboravljenih". Svojevrsni je to likovni memento posvećen vrhunskim hrvatskim likovnim umjetnicima: Makanec, Parač, Janda, Bratanić i Prica,... na koje su moderni umjetnički krugovi u Hrvata pomalo i zaboravili. Pa eto lijepe prigode da se u večernjem smiraju još jednog vrućeg dana Dugoratskog ljeta malo i "osvježimo" uz likovne radove "kvinteta zaboravljenih".

Vidimo se u petak u Krugu... i nemojte "zaboravit" svratit.