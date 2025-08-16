KVARTOVSKO LUDILO Bače popularne među Španjolcima. Pogledajte ovo

Sveprisutni predsjednik Gradskog kotara Bačvice i Malonogometnog kluba Bačvice, poznat po organizaciji iznimno posjećenih dječjih turnira na novouređenim Baterijama, ponovno je privukao pažnju. Ti turniri već su prerasli u prave kvartovske spektakle, gdje se nogomet isprepliće s glazbom i nastupima mladih supertalenta poput Paška Bradarića Šluje, Lee Pućo i Josipa Šušnjare.

Na posljednjem događaju atmosferu je dodatno podigla kultna splitska grupa Kuzma & Shaka Zulu, poznata po svom osebujnom miksu rapa, reggaea, dancea i italo disca te duhovitim i originalnim tekstovima.

Popularni Zane istaknuo je kako su MNK Bače, koji su prošle sezone završili pri samom vrhu 2. HMNL-jug, postali prepoznati i izvan granica Hrvatske. Štoviše, među mladim Španjolcima, tvrdi, uživaju veću popularnost i od slavnog Real Madrida.

