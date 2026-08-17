Kvar najvećeg Jadrolinijinog broda, otkazana putovanja prema Bariju i Anconi

Jadrolinijin trajekt Dalmacija trenutačno je izvan prometa zbog kvara na glavnom motoru, zbog čega je prekinuta međunarodna linija Dubrovnik-Bari. Otkazuju se i nadolazeća putovanja prema Bariju i Anconi.

"Zbog kvara na glavnom motoru broda 'Dalmacija' moramo otkazati nadolazeća putovanja na trajektnim linijama prema Anconi i Bariju. Naglašavamo, iako su linije koje Jadrolinija održava prema Anconi i Bariju trenutačno u prekidu, pomorska veza između Hrvatske i Italije iz Splita i dalje postoji te ju održava talijanski brodar", priopćili su iz Jadrolinije.

Putnicima povrat novca i pokrivanje troškova

Putnicima pogođenima otkazivanjem Jadrolinija će vratiti novac za putovanje te pokriti troškove nastale zbog otkazanih polazaka. Ponuđena im je i mogućnost prijevoza drugim brodarom koji održava linije prema Italiji.

Stručne službe rade na otklanjanju kvara kako bi Dalmacija što prije ponovno zaplovila. Iz Jadrolinije su najavili da će o nastavku plovidbe pravovremeno obavijestiti javnost te su se ispričali putnicima zbog nastalih neugodnosti.

Najveći brod u povijesti Jadrolinije

Dalmacija je izgrađena 1993. godine u norveškom brodogradilištu Fosen Mekaniske Verksteder AS, a prvotno je nosila ime Oslofjord. Rekonstruirana je 2014. godine u Finskoj prema projektu OSK Designa, dok je Jadrolinijinoj floti pridružena 2024. godine.

Riječ je o najvećem brodu u povijesti Jadrolinije. Dugačak je 134 metra, plovi prosječnom brzinom od 17 čvorova te može primiti 1800 putnika i 350 automobila. Na brodu se nalaze dva restorana, tri bara, grill bar i dječja igraonica.