Kvadrat u Splitu doseže 5.000 eura: Cijene nekretnina i dalje rastu, a stanova nema dovoljno

560 eura - za toliko je poskupio kvadrat stana u Zagrebu u odnosu na lani. Cijena novogradnje sada je 20 posto viša pa vam za kvadrat treba 3518 eura. Ali, agenti za nekretnine za Direkt kažu da je u Splitu situacija još gora jer ondje je početna cijena kvadrata 5 tisuća eura.

Prodaja pada - cijene rastu, tako bi se najlakše moglo opisati stanje na tržištu nekretnina u Hrvatskoj. Kvadrati su sve skuplji, novogradnja je u Zagrebu u godinu dana skočila za gotovo 20 posto.

"Sve je išlo gore tako i cijene nekretnina. Najveći faktor koji utječe na to je porast cijena izgradnje nekretnina i svi ostali troškovi", rekao je za RTL Direkt Filip Ćulibrk, direktor agencije za nekretnine, Zagreb.

Stanovi su na tržištu zapravo i skuplji

Kvadrat novogradnje u Zagrebu prosječno stoji 3518 eura što je skok od skoro 19 posto u godinu dana. U ostatku Hrvatske je 2994 eura što je gotovo 9 posto više.

Ipak to je samo statistika. Stanovi se redovito oglašavaju i na kraju prodaju po znatno većim iznosima.

Stan na zagrebačkom Bijeniku prodao se za 4 tisuće eura po kvadratu, dok stanovi u središtu Zagreba idu i do 10 tisuća eura.

Iako službena statistika još uvijek nije objavljena i u Splitu su cijene rasle. Čak i više nego u Zagrebu.

"Cijene u novogradnji se kreću od 5 tisuća eura pa na više, dok one najluksuznije u ovim južnim dijelovima grada kao što su Meje, Bačvice, Zenta, Žnjan idu od 10 tisuća eura na više i možemo kazati da su takvi stanovi s pogledom na more uvijek najtraženiji", istaknula je za RTL Direkt Andrea Alujević, asistentica direktora u agenciji za nekretnine.

Potražnja će za stanovima kao i cijene u gradu pod Marjanom i dalje rasti jer ih se ne gradi dovoljno.

"Kao što znamo Zagreb zbog svog geografskog položaja ima prostora za širenje dok Split nažalost nema tako da gdje god nikne novogradnja - vrlo brzo dođe i do prodaje", naglasila je Alujević.

Iako je potražnja velika - prodaja u Hrvatskoj pada

U prvih 6 mjeseci 2025. prodano je 2086 novih stanova. Ove godine prodano je 1618 što je pad od 22,4 posto.

Na tržištu nedostaje najtraženijih manjih stanova koji su najprijuštiviji mladim obiteljima.

"Najviše se traže mali stanovi sa što više prostorija. Primjerice dvosoban stan do 40 kvadrata sa što više kvadrata koji ima odvojenu spavaću sobu ili trosobni stanovi između 55 i 60 kvadrata koji imaju dvije spavaće sobe", objasnio je Ćulibrk.

Hrvatska je treća najskuplja u Europi

A kako stojimo u odnosu na ostatak Europe? Prema podacima Eurostata u prva tri mjeseca ove godine treći smo najgori po rastu cijena nekretnina.

U Uniji su prosječno rasle 5,1 posto. Najviše u Portugalu - 17,8 posto, Slovačkoj - 14,4 posto treća je Hrvatskoj s 14,3 posto.

Stanje će na tržištu ostati slično dok se ne poveća ponuda nekretnina. I novih i rabljenih - upozoravaju u HGK.

"Treba reći da je ta potražnja još uvijek veća od ponude. Ona je veća ne samo iz razloga potrebe stanovanja nego nažalost stambena nekretnina posebno novogradnja su postale predmet investicija", izjavio je Dubravko Ranilović, predsjednik Udruženja posredovanja nekretninama pri HGK.

U Hrvatskoj kronično fali nekretnina. Dio onih koje su se mogle davati u dugoročni najam zbog poreza isplativije je iznajmljivati turistima. Stvari se moraju mijenjati inače će mnogim mladim obiteljima - vlastiti kvadrati i dalje ostati nedostižni.

"Mi imamo dosta nekretnina koje su prazne i baš nekretnina koje zapravo služe sada samo kao investicija, a ne za stanovanje. Dok se nešto ne promijeni cijene će rasti. To je sigurno, da, morat će se desiti neke promjene", poručio je Ranilović.

Promjene koje mnogi godinama priželjkuju nikako da dođu. U rastu cijena kvadrata - plafona zasad - nema na vidiku.