Povratak štandarca na splitsku Pjacu izazvao je veliko zanimanje javnosti, a među okupljenima bio je i njegov autor, akademski kipar Kuzma Kovačić. Govoreći o obnovljenom spomeniku, Kovačić je istaknuo njegovu povijesnu i simboličku važnost za Split. No, tijekom razgovora s novinarima uslijedilo je i zanimljivo pitanje – što zapravo znači latinski natpis na štandarcu?

Na spomeniku se nalazi natpis „Palatium laetum / Spalatum Salonae quietum”, a novinare je zanimalo njegovo značenje.

Kada su Kovačića pitali zna li što piše na latinskom jeziku, pokušao je objasniti značenje natpisa.

„Splitski ovaj... Splitska palača...”, započeo je Kovačić, zastavši u potrazi za odgovarajućim riječima.

„U kojoj je Solin našao smirenje, ovako nekako, ne znam, nije baš doslovno”, nastavio je.

Potom je ponovio da zna približan smisao natpisa, ali ne i njegov doslovan prijevod.

„Ma tako nekako, taj smisao je, ne znam baš doslovno”, kazao je.

Na dodatno pitanje pojasnio je:

„Znam smisao ovoga, da je Solin našao smirenje u Splitskoj palači, to je to.”

„Eto tako, to je taj duh, ali ne znam doslovno”, zaključio je Kovačić.

„Velika stvar, velika pobjeda”

Unatoč poteškoćama s doslovnim prijevodom latinskog natpisa, Kovačić je opširno govorio o simbolici štandarca i zadovoljstvu zbog njegova povratka.

„Naravno da sam sretan i presretan. To je zaista bilo jedno teško iskušenje u mom kiparskom životu, a i uopće u ljudskom životu, takve stvari kad se doživi nasilje”, rekao je.

Istaknuo je kako je kao autor pružio otpor uklanjanju spomenika, uključujući i sudski postupak.

„Vratili smo štandarac na svoje mjesto, obnovljen, restauriran i u izvornom obliku, odnosno sadržaju, s novim jarbolom koji je ljepši, malo viši od onoga staroga, elegantniji”, kazao je.

„To je za mene kao autora i kao čovjeka, kao Hrvata, velika stvar, velika pobjeda”, dodao je.

Govoreći o sadržaju spomenika, podsjetio je da se na njemu nalaze grb grada Splita, važne povijesne godine, stihovi hrvatskog pjesnika Tonča Petrasova Marovića te latinska poruka.

„Na njemu pišu te povijesne godine, najvažnije iz povijesti grada Splita, koje završavaju s oslobođenjem Hrvatske, i nekoliko stihova našeg velikog hrvatskog pjesnika Tonča Petrasova Marovića, i ova poruka latinska na kraju”, objasnio je Kovačić.

Iako nije mogao ponuditi doslovan prijevod latinskog natpisa, njegov je zaključak bio jednostavan:

„Znam smisao ovoga (...) ali ne znam doslovno.”

Što zapravo znači latinski natpis na štandarcu?

Latinski natpis „Palatium laetum, Spalatum Salonae quietum” u književnom prijevodu glasi: „Split, ta palača zgodna, gdje spokoj nađe Salona”.

Riječ je o srednjovjekovnom stihu koji je još 1312. godine splitski načelnik Perceval iz Ferma dao urezati u gradski pečat. Natpis povezuje Dioklecijanovu palaču, antičku Salonu i nastanak srednjovjekovnog Splita. Upućuje na povijesnu povezanost dvaju gradova i preseljenje dijela stanovništva Salone u Dioklecijanovu palaču nakon propasti antičkoga grada.