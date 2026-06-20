Kuzma & Shaka Zulu zapalili Žnjan, pogledajte kako je bilo u Amfiteatru

Žnjan je obilježava svoj prvi rođendan, a cijela je subota bila ispunjen bogatim programom koji je privukao brojne Splićane i posjetitelje na najveći gradski plato uz more.

Proslava je započela već u popodnevnim satima raznim sadržajima i druženjem, a vrhunac večeri održan je u amfiteatru, gdje je glazbeni program okupio velik broj posjetitelja.

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Program je počeo u 19.30 sati nastupom DJ-a Cliffa Van Delorta uz violinu, koji je poslužio kao uvertira u glavne glazbene događaje večeri.

U 21 sat na pozornicu je stigao legendarni splitski dvojac Kuzma & Shaka Zulu, koji je obilježio središnji dio proslave i podigao atmosferu među okupljenima.

Organizatori su tijekom događaja apelirali na posjetitelje da vode računa o očuvanju zelenih i travnatih površina na platou.

Zbog velikog interesa uvedene su i pojačane autobusne linije Prometa Split, a građanima su bile dostupne linije 13 i 15 kako bi se olakšao dolazak i povratak s proslave.

Prvi rođendan Žnjana tako je obilježen velikim slavljem i glazbenim programom koji je još jednom potvrdio status ovog prostora kao jednog od novih središta splitskog javnog života.