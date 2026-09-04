Kuzma & Shaka Zulu stižu u Plano: Subota rezervirana za dobru glazbu, zabavu i ples

Ovog vikenda, u subotu 5. rujna s početkom u 21:00 sat, na igralištu u Planome, Put Karanušića, očekuje nas večer ispunjena glazbom, plesom i dobrom atmosferom. U sklopu 56. Trogirskog kulturnog ljeta, stiže jedan od najprepoznatljivijih splitskih glazbenih sastava – Kuzma & Shaka Zulu.

Ulaz na koncert je slobodan, a pozivaju se svi ljubitelji dobre glazbe i zabave da ove subote dođu u Plano i budu dio večeri uz Kuzmu & Shaku Zulu. Sve posjetitelje očekuje prepoznatljiv spoj glazbe, dalmatinskog humora i energije koja njihove koncerte već više od tri desetljeća čini posebnima.

Kuzma & Shaka Zulu osnovani su krajem 1993. godine, a na hrvatsku glazbenu scenu ulaze albumom „Prva liga“, objavljenim 1994. godine. Njihov glazbeni potpis karakterizira spoj rapa, reggaea, dancea i italo-disco zvuka, uz specifičan dalmatinski humor i prepoznatljive tekstove.

Tijekom više od 30 godina djelovanja bend je izgradio kultni status, a njihove pjesme postale su nezaobilazan dio brojnih ljetnih zabava i okupljanja. Njihovi koncerti poznati su po neposrednoj komunikaciji s publikom, zaraznoj energiji i atmosferi koja vrlo brzo pretvara koncert u veliki zajednički tulum.

Upravo zato subota, 5. rujna, donosi idealan završetak ljetnog vikenda u Planome. Od 21:00 sat igralište u Planu postaje pozornica za Kuzmu & Shaku Zulu, a publiku očekuje večer uz dobro poznate hitove, prepoznatljiv dalmatinski šmek, ples i, prije svega, dobru zabavu.

Dobra glazba, slobodan ulaz i večer za pamćenje – ove subote svi putevi vode u Plano!