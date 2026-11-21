Autor štandarca, akademski kipar Kuzma Kovačić, prilikom današnjeg povratka spomenika na splitsku Pjacu osvrnuo se na sporni datum oslobođenja Splita i objasnio zašto se protivi njegovu isticanju na štandarcu.

„Taj datum nije bio predstavljen, predviđen ni ponuđen meni kao autoru da se upiše na štandarac i nije bio dio toga. Da sam ja onda, kad je to rađeno, to vidio, ne bih bio pristao raditi”, rekao je Kovačić.

Istaknuo je kako se u sadržaj njegova djela interveniralo bez njegova pristanka.

„A sad pogotovo kad su me mimoišli kao autora i naknadno to unijeli, na moja dva pisma upozorenja nisu se obazirali. Onda sam bio prisiljen ići na sud”, kazao je.

Potom je iznio svoj stav o događajima koje povezuje s oslobođenjem Splita.

„Nitko na svijetu ne diže spomenike za nedjelo. A nedjelo je bilo veliko tada kada je ta vojska ušla u grad, pobila tolike naše ljude bez suda, bez zakona. Nasilje velikih razmjera, nevjerojatne veličine, kao što je bilo nasilje nad našim narodom nakon 1945. godine”, izjavio je Kovačić.

„To svi znamo. Takvim se događajima, makar oni u svom nekom kontekstu imaju neke druge elemente, ne diže spomen. To nije pamćenje vrijedno naroda da se tomu diže spomen”, poručio je autor štandarca.