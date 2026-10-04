Kustić se spustio u svlačionicu nakon 0:7: Ovo je rekao

Predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić ušao je u svlačionicu hrvatske reprezentacije nakon povijesnog poraza 0:7 od Engleske na Rujevici. Novinar Nove TV Stipe Antonijević otkrio je što je Kustić poručio igračima i izborniku Slavenu Biliću nakon najtežeg poraza Hrvatske u povijesti.

Prema Antonijevićevim informacijama, Kustić se nakon utakmice obratio reprezentativcima i cijelom stručnom stožeru. Poručio im je da su način na koji je Hrvatska odigrala utakmicu i odnos prema reprezentativnom dresu bili nedopustivi. Istodobno im je pružio punu podršku. Rekao je igračima da zbog jednog poraza nisu postali lošiji nogometaši nego što su bili prije utakmice te da očekuje njihovu reakciju već u sljedećem susretu.

Kustić je, prema Antonijeviću, izrazio nadu da će svaki reprezentativac protiv Španjolske pokazati koliko mu je stalo do hrvatskog dresa i koliko se želi iskupiti za debakl protiv Engleske. Predsjednik HNS-a pružio je i podršku izborniku Biliću za nastavak rada.

Najteži poraz u povijesti Hrvatske

Engleska je u subotu na Rujevici pobijedila Hrvatsku 0:7 i nanijela joj najteži poraz u povijesti. Harry Kane i Bukayo Saka zabili su po dva gola, a među strijelcima su bili i Jude Bellingham, Anthony Gordon i Morgan Rogers. Hrvatska je tako nakon tri kola Lige nacija ostala na tri boda. Bilićeva momčad natjecanje je otvorila pobjedom 1:2 kod Češke, nakon čega je u Sevilli izgubila 4:1 od Španjolske, a potom doživjela težak poraz od Engleske.

Španjolska je u trećem kolu pobijedila Češku 3:1 te s devet bodova drži vrh skupine A3. Engleska ima šest bodova, Hrvatska tri, a Češka je bez bodova.