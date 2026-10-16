Kustić o velikim pobjedama Hajduka i Dinama: "Pokazali su da mogu, neka to sada ponavljaju!"

Predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza, Marijan Kustić, uputio je čestitke Dinamu i Hajduku nakon dvije vrijedne europske pobjede u skupinama Uefinih natjecanja, prenosi HNS.

U Konferencijskoj ligi, Hajduk je s 2:1 svladao Ajax, dok je Dinamo u Europskoj ligi svladao Anderlecht s 1:0. Uspješnu večer za hrvatske predstavnike u Europi komentirao je predsjednik HNS-a Marijan Kustić:

"Čestitam Dinamu i Hajduku na vrijednim pobjedama protiv dva velikana europskog nogometa. Na toj razini natjecanja nijanse često odlučuju, a sinoć smo vidjeli da se hrabrim pristupom, koncentriranom igrom, snažnim zajedništvom i dobrom pripremom mogu pobjeđivati momčadi koje su, barem na papiru, skuplje i dolaze iz jačih liga. To je formula za uspjeh u Europi jer sam siguran da naše ekipe imaju talenta, znanja i vještine parirati svojim protivnicima."

"Zbog jedne uspješne večeri ne trebamo i nećemo pretjerivati u precjenjivanju domaće lige jer znamo da je potrebno još ovakvih nastupa i pobjeda kako bismo poboljšali koeficijent lige i doveli ga do razine koju priželjkujemo. No, kada u jednoj večeri hrvatski klubovi zasluženo pobijede klubove poput Ajaxa i Anderlechta, to zaslužuje pohvale i čestitke te pokazuje da domaće klupsko natjecanje ima itekakvu vrijednost, kvalitetu te potencijal daljnjeg rasta. Od srca želim nastavak ovakvih rezultata Dinamu i Hajduku, pokazali su da mogu - i neka to sada ponavljaju, za dobrobit hrvatskog nogometa", poručio je Kustić.