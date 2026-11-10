Kustić o napadima na Bilića: "Ne znam zašto se to stalno dovodi u pitanje"

Predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić gostovao je u Dnevniku Nove TV, gdje je odgovorio na niz aktualnih pitanja vezanih uz hrvatsku reprezentaciju, izbornika Slavena Bilića, Andreja Kramarića, ali i neke od važnih projekata HNS-a.

Jedna od tema bila je situacija oko Kramarića, koji se nije priključio reprezentaciji za aktualno okupljanje. Posljednjih dana pojavile su se različite interpretacije njegova izostanka, no Kustić je poručio kako razloga za zabrinutost nema.

"Pa naravno, Andrej je legenda hrvatskog nogometa, treći najbolji strijelac u povijesti Hrvatske. Znamo sve što je napravio za hrvatski nogomet, za hrvatsku reprezentaciju. Naravno da ga očekujemo. Izbornik i Andrej su porazgovarali i zajedno su se dogovorili da propusti sada ovu kampanju", objasnio je predsjednik HNS-a.

Kustić stao u obranu Slavena Bilića

Posebno zanimljiv dio razgovora odnosio se na Slavena Bilića, koji se posljednjih tjedana našao na udaru dijela javnosti. Kustić je odbacio ideju da bi njegov status trebao ovisiti o rezultatima u nekoliko utakmica te istaknuo kako je cilj plasman na Europsko prvenstvo 2028. godine.

Osvrnuo se i na kritike koje nisu bile povezane s nogometom, poput reakcija na Bilićevo držanje ruke na srcu tijekom intoniranja himne u Pragu.

"Ne znam zašto se rade takve suprotnosti između Zlatka i Slavena ili gdje Slaven nije bio dostupan kad je bilo što bilo potrebno za Hrvatsku. Sjetimo se 1998., čovjek je riskirao svoje zdravlje za ekipu i rezultate hrvatske reprezentacije", poručio je Kustić.

Razgovarao sa Dalićem prije nego što je Bilić preuzeo reprezentaciju.

"Mogu reći otvoreno da on ima odlično mišljenje o Slavenu, rekao je da je to najbolje rješenje. Znam da su više puta sjedili, razgovarali, Slaven poštuje Zlatka, Zlatko njega. Ne vidim razlog uopće za to i mislim da je jako bitno da se držimo zajedno", dodao je predsjednik HNS-a.

Kustić se osvrnuo i na izgradnju nacionalnog nogometnog kampa u Velikoj Gorici, jednog od najvećih infrastrukturnih projekata Hrvatskog nogometnog saveza.

Prema njegovim riječima, radovi napreduju prema planu, a otvorenje se očekuje tijekom sljedeće godine.

"Duboko se nadam da ćemo u petom, najkasnije šestom mjesecu otvoriti kamp. Jučer sam najavio na skupštini da se nadam da ćemo sljedeću skupštinu održati upravo u kampu. Mislim da je to nešto posebno, veliki nacionalni projekt. Reprezentacija je zaslužila tako nešto, ovo je ulaganje za budućnost nekih novih velikih igrača", rekao je Kustić.

Osvrnuo se i na USKOK te FIFA-u

Predsjednik HNS-a odgovorio je i na pitanje o dokumentaciji koju je USKOK zatražio od Saveza vezano uz sponzorske ugovore. Istaknuo je kako je HNS dostavio sve što je zatraženo te da podržava rad državnih institucija.

Govorio je i o odnosima s FIFA-om, kojoj je HNS nakon utakmice protiv Portugala na Svjetskom prvenstvu uputio upit zbog određenih situacija i primjene tehnologije. Kustić je potvrdio da odgovor još nije stigao.

"Tražili smo da nam se pojasne neke stvari, primjenjivanje tehnologije i slično. Nikakav odgovor nismo dobili, ali čuo sam i od drugih saveza da su poslali određene upite i da također nisu dobili odgovor", otkrio je Kustić.

Na kraju se dotaknuo i izbora za predsjednika FIFA-e, poručivši da će HNS zastupati stavove UEFA-e i njezina predsjednika Aleksandera Čeferina.