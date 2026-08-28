Kustić o Hajdukovu povratku u Europu: "Sjajna vijest za splitski klub i hrvatski nogomet"

Predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić osvrnuo se na europske nastupe hrvatskih klubova, posebno istaknuvši plasmane Dinama i Hajduka u ligaške faze europskih natjecanja. Prema njegovim riječima, ovogodišnji rezultati potvrđuju pozitivan smjer hrvatskog klupskog nogometa. Hrvatska je ovog ljeta imala tri predstavnika u play-offu europskih natjecanja, a Dinamo i Hajduk osigurali su europsku jesen. Dinamo će nakon ispadanja od norveškog Vikinga u play-offu Lige prvaka nastaviti natjecanje u Europskoj ligi, dok je Hajduk preko poljskog Rakówa izborio Konferencijsku ligu, javlja HNS.

Hajduk nakon 16 godina ponovno ima europsku jesen

Posebno je Kustić izdvojio uspjeh splitskog kluba. Hajduk je pobjedom u Poljskoj stigao do svog prvog nastupa u glavnoj fazi nekog europskog natjecanja nakon čak 16 godina. Predsjednik HNS-a smatra kako takav rezultat može biti važan poticaj za daljnji razvoj Hajduka, ali i veliko zadovoljstvo njegovim navijačima koji su prethodnih godina prolazili kroz brojna europska razočaranja. Kustić je Hajduku poželio uspješan nastup u Konferencijskoj ligi te naglasio kako bi dobri rezultati mogli dodatno popraviti europski rejting splitskog kluba.

Dinamov europski kontinuitet

Govoreći o Dinamu, Kustić je podsjetio kako je zagrebački klub posljednjih godina navikao hrvatsku nogometnu javnost na europsku jesen. Iako ostaje žal zbog toga što Dinamo nije uspio preskočiti Viking i izboriti Ligu prvaka, predsjednik HNS-a smatra da će nastup u Europskoj ligi biti vrlo vrijedan za novu momčad hrvatskog prvaka. Osim kvalitetnih europskih utakmica, Dinamo će imati priliku dodatno povećavati svoj klupski koeficijent.

Kustić nije zaboravio ni preostale hrvatske predstavnike. Pohvalio je europsko ljeto Rijeke, koja je stigla do play-offa, dok je za Varaždin istaknuo kako mu je na početku europskog puta nedostajalo nešto sreće i međunarodnog iskustva. Zaključno, predsjednik HNS-a ocijenio je ovogodišnju europsku sezonu hrvatskih klubova vrlo dobrom te poželio Dinamu i Hajduku da tijekom jeseni nastave donositi bodove i dobre rezultate hrvatskom nogometu.