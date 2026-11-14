Kupujete u Lidlu, Konzumu, Sparu ili Plodinama? Od utorka velika promjena s cijenama, evo što će svi kupci moći vidjeti

Kupce u Hrvatskoj od utorka, 17. studenoga, očekuju nova pravila isticanja cijena. Trgovci će uz aktualne cijene proizvoda morati prikazivati i takozvane bazne cijene, odnosno iznose koji su vrijedili na ranije utvrđene datume. Promjene se odnose i na pružatelje usluga, a cilj je građanima omogućiti jednostavniju usporedbu cijena i bolji uvid u njihovo kretanje.

Novi sustav potvrđen je na današnjoj sjednici Vlade, održanoj u subotu, 14. studenoga, na kojoj je ministar gospodarstva Ante Šušnjar predstavio prijelaz s privremenih mjera kontrole cijena na trajna pravila zaštite potrošača. Vlada je pritom odlučila ukinuti tri dosadašnje odluke koje su uređivale objavu cjenika i isticanje dodatnih cijena. Umjesto njih primjenjivat će se novi pravilnici doneseni na temelju Zakona o zaštiti potrošača.

Od utorka trgovci moraju prikazivati i ranije cijene proizvoda. Mislite li da će nova pravila pomoći u borbi protiv poskupljenja? Da, kupci će lakše prepoznati poskupljenja Ne, trgovci će i dalje dizati cijene Djelomično, ali potrebne su strože kontrole Glasaj

Što će kupci vidjeti na policama trgovina?

Najvažnija novost za građane jest mogućnost usporedbe današnje cijene s cijenom koja je vrijedila na određeni datum u prošlosti. To znači da će kupci, primjerice prilikom kupnje prehrambenih proizvoda ili kućanskih potrepština, moći lakše provjeriti koliko su se cijene mijenjale. Za određivanje baznih cijena predviđena su dva referentna datuma. Za hranu, piće, higijenske potrepštine i proizvode za kućanstvo koristi se 2. svibnja 2025. godine, dok je za ostale proizvode i usluge određen 10. rujna 2026. godine. Drugim riječima, uz sadašnju cijenu kupac će moći vidjeti i usporednu cijenu iz odgovarajućeg razdoblja. Takvo označavanje trebalo bi olakšati prepoznavanje poskupljenja, ali i eventualnih pojeftinjenja. Posebna pravila predviđena su za proizvode i usluge koji nisu bili u ponudi na odgovarajući referentni datum. U takvim slučajevima kao polazna cijena uzima se ona koja je vrijedila kada se proizvod ili usluga prvi put pojavila u ponudi, uz navođenje odgovarajućeg datuma. Time se nastoji omogućiti usporedba cijena i za proizvode koji su na tržište stigli nakon datuma određenih novim pravilima.

Nove obveze ne zaustavljaju se na policama trgovina. Trgovci i pružatelji usluga koji imaju vlastite internetske stranice morat će na njima objavljivati važeće cjenike te ih ažurirati prilikom promjene cijena. Jedan od ciljeva takvog sustava jest omogućiti građanima da prije odlaska u kupnju usporede ponudu različitih trgovaca. Predviđena je i digitalna obrada objavljenih podataka, što bi moglo olakšati razvoj internetskih alata za usporedbu cijena. Ipak, pravila neće biti potpuno jednaka za sve djelatnosti. Ministarstvo gospodarstva ranije je pojasnilo da su predviđena određena izuzeća, među ostalim za pojedine personalizirane i dinamički određene cijene usluga.

Važno je naglasiti da obveza isticanja baznih cijena ne znači automatsku zabranu poskupljenja. Trgovci će, u skladu s drugim važećim propisima, i dalje moći mijenjati cijene, ali će kupci za obuhvaćene proizvode i usluge imati dodatnu informaciju s kojom mogu usporediti aktualnu cijenu. Upravo je veća dostupnost takvih podataka jedan od ciljeva novih pravilnika. Prema objašnjenju Ministarstva gospodarstva, transparentnost cijena trebala bi pomoći potrošačima pri donošenju odluka o kupnji, ali i pridonijeti tržišnom natjecanju.

Nova pravila počinju vrijediti za tri dana

Novi pravilnici stupaju na snagu u utorak, 17. studenoga 2026. godine, čime dosadašnji privremeni model isticanja dodatnih cijena prelazi u trajni sustav uređen propisima o zaštiti potrošača. Za trgovce to znači obvezu prilagodbe označavanja cijena i objave cjenika, a za građane mogućnost jednostavnijeg praćenja promjena cijena.

Hoće li novi sustav doista utjecati na usporavanje poskupljenja, tek će se vidjeti. Ono što je već sada jasno jest da bi kupcima informacije o ranijim cijenama trebale postati dostupnije nego dosad.