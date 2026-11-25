Poznati lanac trgovina obućom Deichmann našao se na meti hakerskog napada u kojem su nepoznati počinitelji uspjeli doći do osobnih podataka kupaca njegove internetske trgovine.

Iz kompanije su potvrdili sigurnosni incident te izvijestili da je propust u međuvremenu otklonjen.

„Onemogućili smo pristup i otklonili sigurnosni propust koji je iskorišten. Razmjeri incidenta su ograničeni”, priopćili su iz Deichmanna na službenoj internetskoj stranici.

O slučaju su obaviještena nadležna tijela, a podnesena je i kaznena prijava.

Hakeri došli do osobnih podataka kupaca

Kako prenosi njemački Der Spiegel, napadači su se domogli imena i prezimena kupaca, njihovih adresa stanovanja, adresa elektroničke pošte, telefonskih brojeva te informacija o odabranom načinu plaćanja prilikom kupnje.

Prema tvrdnjama kompanije, lozinke, podaci za prijavu na korisničke račune i podaci o plaćanju nisu ukradeni.

Deichmann će putem elektroničke pošte obavijestiti kupce čiji su podaci potencijalno kompromitirani.

Kupce pozivaju na poseban oprez

Iako zasad nema naznaka da su ukradeni podaci zloupotrijebljeni, iz kompanije upozoravaju na mogućnost prijevara i phishing napada. Počinitelji bi se mogli lažno predstavljati kao zaposlenici Deichmanna, koristeći pritom stvarne podatke o kupcima i njihovim narudžbama.

„Nepoznate osobe mogle bi se putem e-maila, pisma ili telefona predstavljati kao DEICHMANN SE i pritom navoditi stvarne podatke o vašim narudžbama kako bi djelovale vjerodostojno. Stoga vas molimo da budete posebno oprezni.”

Iz Deichmanna podsjećaju da od svojih kupaca nikada putem elektroničke pošte, telefona ili SMS-a ne traže osjetljive informacije poput lozinki ili podataka o plaćanju.

Na koji su način napadači uspjeli pristupiti sustavu, kompanija zasad nije otkrila. Okolnosti sigurnosnog incidenta utvrđivat će se u suradnji s vanjskim stručnjacima za kibernetičku sigurnost.