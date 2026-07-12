Kupujete na Temuu ili Sheinu? Evo kako izbjeći carinu, ali stiže novi troša

Majice za nekoliko eura, jeftine bunde i kupaći kostimi, napuhanci za more, pregršt igračaka za djecu. Povoljne kante za smeće, boce za ulje, papiri za pečenje ili navlake za automobile. Sve, od igle do lokomotive, može se naći na platformama poput Sheina, Temua i AliExpressu.

Cijena? Gotovo smiješna. Neke su stvari toliko jeftine da ih kupci masovno ubacuju, često bez razmišljanja trebaju li im uopće. Čak i ako nešto ne odgovara ili ne ispuni očekivanja, gubitak od nekoliko eura lako se prežali.



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Hrvati nisu ostali imuni na čari jeftine internetske trgovine. Podaci Hrvatske pošte pokazuju da u Hrvatsku mjesečno stigne više od 100.000 pošiljaka iz azijskih zemalja.

Krenula nova pravila

No sada bi mnogi mogli povući ručnu. Prvog dana srpnja Europska unija ukinula je izuzeće od carine za pošiljke vrijedne manje od 150 eura, što znači da će potrošači koji kupuju jeftinu robu iz trećih zemalja plaćati više.

Nova pravila predviđaju da se na svaku kategoriju robe u pošiljci naplaćuje paušalna carina od tri eura. Tako će se za paket koji sadrži nekoliko majica naplatiti jedna pristojba od tri eura, dok će dodavanje igračke značiti još jednu pristojbu od tri eura.

Na prvu se možda čini kao mali trošak, ali kada naručujete nekoliko jeftinih sitnica, poput maskice za mobitel, lopte za plažu ili prijenosnog punjača, dodatne troškove ćete itekako osjetiti.

U sveopćem kaosu s narudžbama napravljenima prije 1. srpnja, brojnim pitanjima i nedoumicama, izračunima koliko će dodatno platiti, javili su se i oni koji kažu: "Ništa ne brinite, šopingirajte i dalje - znamo kako izbjeći carine!"

Društvenim mrežama kruži teorija da je svjetski popularna platforma Shein, najpoznatija po jeftinoj odjeći i modnim dodacima, otvorila skladište u Europi te da kupci iz EU neće plaćati dodatnu pristojbu.

Zvuči dobro, ali gdje je caka? Je li rješenje za tu promjenu koja je uzburkala kupce zapravo pred nosom?

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