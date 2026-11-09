Kupujete na Black Friday? Pripazite! Isti televizor u jednoj trgovini košta čak 651 euro više nego u drugoj, a razlike su ogromne i kod drugih proizvoda!

Kupci koji prije Black Fridaya usporede cijene mogu na istom televizoru uštedjeti u prosjeku 146 eura, a na istoj perilici rublja 81 euro. To pokazuju podaci besplatne usporedbe cijena isplatise.hr, koja uspoređuje cijene više od 970.000 proizvoda iz 90 hrvatskih trgovina.

Usporedili smo proizvode koji se prodaju u barem dvije web trgovine i koje se može pouzdano upariti po barkodu, dakle potpuno isti model. Cijene su očitane istog tjedna.

- Televizori: kod 224 modela razlika između najniže i najviše cijene iznosi u prosjeku (medijan) 146 eura, odnosno 26,4 %. Kod 133 modela razlika je veća od 100 eura, a kod 92 veća od 200 eura.

- Perilice rublja: kod 211 modela medijan razlike je 81 euro (17,6 %).

- Mobiteli: kod 187 modela medijan razlike je 37 eura (8,0 %).

- Hladnjaci: kod 591 modela medijan razlike je 85 eura (14,5 %), a kod 116 modela razlika prelazi 200 eura.

Primjer: isti Samsungov OLED televizor od 55 inča (model QE55S90H, 2026.) istog se dana mogao kupiti po cijenama od 1.049 do 1.699,99 eura. To je razlika od 650,99 eura za potpuno isti proizvod.

Zimske gume: Velike razlike u cijenama prije 15. studenoga

Zimska oprema obvezna je od 15. studenoga. Kod 7.854 modela zimskih guma koje uspoređujemo, isti model u različitim web trgovinama razlikuje se u prosjeku za 68 eura po kompletu od četiri gume. Kod 803 modela razlika za komplet prelazi 200 eura.

Novo: Uslikajte etiketu u trgovini i odmah usporedite cijene

Kupac koji u trgovini stoji pred televizorom ili perilicom može mobitelom uslikati proizvod ili etiketu s cijenom. isplatise.hr prepozna model i odmah pokaže koliko isti model stoji u hrvatskim web trgovinama, a ako se na slici vidi cijena, i kolika je razlika u odnosu na cijenu s etikete. Slika se šalje samo na prepoznavanje i ne sprema se.

Uz svaki proizvod stoji i savjet „Kupiti sada ili pričekati?”, izračunat iz povijesti cijena i kalendara: zimske gume, na primjer, ne vrijedi čekati Black Friday jer je zimska oprema obvezna već od 15. studenoga. Pomoćnik „Pitaj isplati se” na pitanje poput „perilica rublja do 400 eura, nas je četvero” izdvoji do tri modela s današnjim cijenama iz hrvatskih trgovina.

„Ne treba juriti akcije, nego usporediti cijene”

„Black Friday je dobra prilika za kupnju, ali najveća ušteda često nije u postotku popusta, nego u tome gdje kupite. Isti televizor može u jednoj trgovini koštati stotine eura manje nego u drugoj. Zato smo napravili isplatise.hr: da kupac na jednom mjestu vidi sve ponude i odluči sam”, kaže Marija Zovko, osnivačica isplatise.hr.

Usporedba na isplatise.hr je besplatna i ne traži registraciju. Pretraživati se može po nazivu proizvoda, kategoriji, barkodu ili fotografiji, a za pojedini proizvod može se uključiti obavijest e-poštom kad pojeftini.

Kako su izračunate razlike u cijenama?

- Izvor: cijene koje web trgovine objavljuju na svojim stranicama i u svojim popisima proizvoda, očitane od 31. listopada 2026. do 6. studenoga 2026..

- Uspoređeni su samo proizvodi s istim barkodom (EAN/GTIN) u najmanje dvije različite trgovine. Trgovine iste tvrtke računate su kao jedan prodavač.

- Iz izračuna su isključene cijene „od” i parovi kod kojih je najviša cijena više od dvostruko veća od najniže, jer najčešće upućuju na pogrešku u podacima.

- „U prosjeku” znači medijan: polovica modela ima manju, a polovica veću razliku.

- Cijene ne uključuju dostavu, koja se razlikuje od trgovine do trgovine.