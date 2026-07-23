Kupovat ćemo jeftiniju odjeću? Velika promjena za trgovine i kupce

Nema više masovnog bacanja odjeće. Na snagu je stupilo novo pravilo Europske unije. Odjeću koja nije našla kupca, veliki trgovci moraju ponuditi na popustu ili donirati. Vrijedit će to i za Hrvate, koji recikliraju tek deset posto tekstilnog otpada.

Odjeća koja bi završila kao otpad, u ovoj radionici dobiva novu priliku.

"Mi smo prošle godine skupili 790 tona tekstila, odnosno odjeće koju smo zbrinuli i izreciklirali i koja proizvodi kasnije ovakav tip filca. Kod nas proces izgleda na način da nakon što tekstil sakupimo, sortiramo na upotrebljivo i neupotrebljivo", rekao je Ivan Božić, upravitelj zadruge Humana Nova.

Dio ide i u ponovnu uporabu ili u donacije. Duži vijek odjeće - nova su europska pravila. Velike tvrtke više ne smiju uništavati neprodanu odjeću i obuću. Umjesto na otpad, trgovci takve proizvode moraju preprodati ili donirati.

"Imamo sakupljanja odvojenog otpadnog tekstila, što je u Hrvatskoj već prisutno. Znači, fokus je stavljen na izbjegavanje nastanka otpada. Ne da nastane, nego, znači, sav tekstil koji kupujete, treba najprije razmisliti je li ga moguće ponovno upotrijebiti", kazala je Sanja Radović iz Sektora za održivo gospodarenje otpadom Ministarstva zaštite okoliša.

Jeftinija odjeća na tržištu

Za kupce bi to moglo značiti jeftiniju odjeću na tržištu, trgovci bi morali razviti sustave prikupa i zbrinjavanja proizvoda, piše Dnevnik.hr.