Kupovao četiri karte za utakmicu preko društvene mreže, uplatio 250 eura pa ostao praznih ruku

Još jedna kupnja preko društvenih mreža završila je prijevarom. Ovoga puta žrtva je 35-godišnjak koji je ostao bez 250 eura nakon što je pokušao kupiti ulaznice za sportsko natjecanje.

Muškarac je putem društvene mreže stupio u kontakt s nepoznatom osobom s kojom je dogovorio kupnju četiriju ulaznica. Prema dogovoru je uplatio 250 eura, no ulaznice mu nikada nisu stigle.

Nakon što je shvatio da je prevaren, slučaj je prijavio Policijskoj postaji Šibenik.

Policija sada pokušava utvrditi identitet osobe koja stoji iza prijevare, a protiv nepoznatog počinitelja bit će podnesena kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku.

Iz Policijske uprave šibensko-kninske ovim povodom ponovno upozoravaju građane na oprez prilikom kupnje putem interneta. Savjetuju da se ulaznice i drugi proizvodi kupuju putem ovlaštenih i provjerenih stranica te da se izbjegava slanje novca nepoznatim osobama s kojima je kontakt ostvaren preko društvenih mreža.