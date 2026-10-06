Kupci ostali zgroženi prizorom u trgovini: Pogledajte što se našlo među pecivima

Kupce jedne trgovine u Mađarskoj dočekao je prizor koji zasigurno nisu očekivali vidjeti među pekarskim proizvodima. Između žemljica namijenjenih prodaji pojavila se miš koja se ondje, čini se, poprilično udomaćila. Životinja je mirno boravila među pecivima i hranila se, a cijeli prizor netko od kupaca uspio je fotografirati. Fotografija se ubrzo proširila društvenim mrežama i izazvala brojne reakcije.

Nekima je odmah nestao apetit

Dok su pojedini korisnici društvenih mreža cijelu situaciju dočekali uz šalu, drugima nije bilo nimalo smiješno. Dio kupaca, navodi slovenski Metropolitan, nakon što je ugledao miš među pekarskim proizvodima odustao je od kupnje. Fotografija je izazvala brojne komentare, a miš su neki usporedili s Remyjem, poznatim likom iz animiranog filma "Ratatouille", piše Metropolitan.

Šaljivi komentatori tvrdili su da je životinja možda samo "provjeravala kvalitetu" proizvoda, no za one koji su pecivo planirali kupiti prizor je bio znatno manje simpatičan.

Fotografija se proširila društvenim mrežama

Nije poznato koliko je dugo miš boravila među pecivima niti kako je dospjela u prodajni prostor, no fotografija neuobičajenog gosta brzo je privukla pozornost na društvenim mrežama. Jedno je sigurno – kupci koji su tome svjedočili ovaj odlazak u trgovinu neće tako brzo zaboraviti.