KUPCI, OPREZ S tržišta se povlači šunka

Državni inspektorat Republike Hrvatske obavještava potrošače da Lidl iz predostrožnosti opoziva proizvod Pikok delikates kuhana šunka od 200 g, LOT broja 562609 N 022, upotrijebiti do 10. studenoga 2025. zbog moguće kontaminacije bakterijom Listeria monocytogenes.

Proizvod nije u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 2073/2005 od 15. studenoga 2005. o mikrobiološkim kriterijima za hranu.

Šunku proizvodi češka tvrtka LE&CO-Ing. Jiri Lenc, s.r.o. Jinry. Na hrvatsko tržište stavlja je Lidl.